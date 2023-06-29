В Бурятии предложили открыть леса для заготовки дров

Вопрос из серии «готовь сани летом» на сегодняшней сессии Хурала Бурятии поднял депутат Игорь Бобков. По его словам, рассуждения чиновников о том, что к зиме нужно готовиться летом, иногда оказываются не совсем последовательны.- Многие высокопоставленные чиновники из правительства республики неустанно твердят, что хороший хозяин занимается заготовкой дров заблаговременно. То есть летом, - рассуждал парламентарий. – Но если кто-то из вас попытается сегодня купить дрова, то купить он их не сможет. По той простой причине, что леса для заготовки дров закрыты. Немного дров продается, но цена достаточно высокая.По его словам, из-за противопожарных запретов заготовщики попадут в леса лишь осенью, и тогда повторится история с «дровяным бумом» и резким ростом стоимости деревянного топлива.- У меня большая просьба: открыть леса для заготовки дров. Проблема была бы снята, дрова стали бы поступать на дровяные ярмарки, граждане бы покупали, раскалывали, сушили. И тогда такого скачка цен не произойдет, - добавил Игорь Бобков.По его словам, заготовщики дров представляют гораздо меньшую опасность с точки зрения возможных пожаров, чем отдыхающие. Поэтому для них можно сделать исключение. Впрочем, его предложение пока что осталось без комментариев правительственных чиновников, за которыми в этой истории последнее слово.Фото: «Номер один»