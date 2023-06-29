Мошенники выманили у жителя Улан-Удэ 3,5 млн рублей

В Улан-Удэ сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району устанавливают обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении 53-летнего горожанина. Мужчина, пытаясь заработать на инвестировании, перевел интернет-преступникам более 3,5 млн рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Объявление о высокодоходном заработке улан-удэнец увидел в интернете, перешел по ссылке и заполнил заявку. Уже вскоре с ним связался представитель брокерской компании. В телефонном разговоре незнакомец объяснил условия участия в проекте, его преимущества, а дальнейшее общение предложил перенести в мессенджер.Под руководством аферистов потерпевший осуществил на указанный абонентский номер первый перевод денег в размере 100 долларов. Затем, наблюдая в личном кабинете, якобы, полученную от разницы валют прибыль, в течение нескольких дней сделал еще несколько перечислений. Причем крупные суммы (самой большой из которых стала сумма в 1,2 млн рублей), он направил через отделение банка.Необходимость перевода денег в таких впечатляющих размерах мошенники объясняли высоким риском потерять вырученную прибыль и «уйти в минус». Будучи введенным в заблуждение, заявитель отдал псевдо-брокерам все имевшиеся у него средства – более 3,5 млн руб, которые он копил почти 20 лет.Зная о том, что сбережения у горожанина закончились, злоумышленники продолжали требовать новых перечислений. С негодованием они заявляли, что во избежание потери прибыли, возможных «долгов» и сохранения позиций на мировом рынке вынуждены, якобы, вкладывать свои деньги. Улан-удэнец обратился в полицию.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».МВД Бурятии предупреждает жителей республики: игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках. Если Вы желаете инвестировать свои денежные средства через какую-либо финансовую организацию, необходимо проверить наличие у нее лицензии на указанную деятельность на сайте Центробанка.Фото: pixabay.com