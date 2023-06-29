Общество 29.06.2023 в 17:07

Среднемесячная зарплата в Бурятии превысила 56 тыс рублей

Наиболее высокий размер зарплаты - 100,9 тыс рублей – у тех, кто добывает полезные ископаемые
A- A+
Текст: Номер один
Среднемесячная зарплата в Бурятии превысила 56 тыс рублей
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, в январе- апреле нынешнего года составила 56,4 тыс рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 15,2 %.

Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, комментирует Бурястат.

Наиболее высокий размер заработной платы 100,9 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 42,6 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 35,3 %).

Иными словами, все, как всегда: хочешь деньги получать – иди недра добывать.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2023 года соответствовала 97,8 % к уровню марта 2023 года и
108,1 % к январю-апрелю 2022 года.


Фото: СУЭК
Теги
зарплата статистика Бурятия

Все новости

В Бурятии пожарные-десантники потушили возгорания в лесах
29.06.2023 в 17:27
В Улан-Удэ 5 пассажиров пострадали в ДТП с участием двух трамваев
29.06.2023 в 17:08
Среднемесячная зарплата в Бурятии превысила 56 тыс рублей
29.06.2023 в 17:07
Франчайзинг: путь к расширению и укреплению бизнеса
29.06.2023 в 16:54
Игорь Шутенков: Мастер-план Улан-Удэ создавался не в тиши чиновничьих кабинетов
29.06.2023 в 16:25
Алексей Цыденов выступил перед Хуралом с отчетом о работе правительства Бурятии
29.06.2023 в 16:16
В Бурятии сельчанин угнал и разбил автомобиль родственников
29.06.2023 в 16:00
В Бурятии туристы потерялись по пути на «Пик любви»
29.06.2023 в 15:23
Мошенники выманили у жителя Улан-Удэ 3,5 млн рублей
29.06.2023 в 15:19
Житель Улан-Удэ подложил соседям труп
29.06.2023 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Мошенники выманили у жителя Улан-Удэ 3,5 млн рублей
Мужчина копил их 20 лет, но решил заработать на инвестировании
29.06.2023 в 15:19
В Бурятии предложили открыть леса для заготовки дров
По словам Игоря Бобкова, это позволит избежать осенних проблем на дровяном рынке
29.06.2023 в 14:32
В Бурятии растет число поисковых работ
Спасатели БРПСС ищут пропавших людей в лесу и на воде

29.06.2023 в 13:17
Бурятия входит в программу доступного арендного жилья
Заявка на 300 квартир подана Улан-Удэнским авиационным заводом
29.06.2023 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru