Общество 29.06.2023 в 17:07
Среднемесячная зарплата в Бурятии превысила 56 тыс рублей
Наиболее высокий размер зарплаты - 100,9 тыс рублей – у тех, кто добывает полезные ископаемые
Текст: Номер один
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, в январе- апреле нынешнего года составила 56,4 тыс рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 15,2 %.
Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, комментирует Бурястат.
Наиболее высокий размер заработной платы 100,9 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 42,6 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 35,3 %).
Иными словами, все, как всегда: хочешь деньги получать – иди недра добывать.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2023 года соответствовала 97,8 % к уровню марта 2023 года и
108,1 % к январю-апрелю 2022 года.
Фото: СУЭК
на 15,2 %.
Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, комментирует Бурястат.
Наиболее высокий размер заработной платы 100,9 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 42,6 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 35,3 %).
Иными словами, все, как всегда: хочешь деньги получать – иди недра добывать.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2023 года соответствовала 97,8 % к уровню марта 2023 года и
108,1 % к январю-апрелю 2022 года.
Фото: СУЭК
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