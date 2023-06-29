Среднемесячная зарплата в Бурятии превысила 56 тыс рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, в январе- апреле нынешнего года составила 56,4 тыс рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого годана 15,2 %.Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, комментирует Бурястат.Наиболее высокий размер заработной платы 100,9 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 42,6 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 35,3 %).Иными словами, все, как всегда: хочешь деньги получать – иди недра добывать.Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2023 года соответствовала 97,8 % к уровню марта 2023 года и108,1 % к январю-апрелю 2022 года.Фото: СУЭК