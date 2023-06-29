Общество 29.06.2023 в 17:49

В Бурятии ужесточили правила оборота курительных смесей

Отныне несовершеннолетним будет еще сложнее приобретать опасную продукцию
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Текст: Валентин Соколов
В Бурятии ужесточили правила оборота курительных смесей
Депутаты Хурала Бурятии приняли очередной закон, направленный на ужесточение правил оборота безникотиновой бестабачной курительной продукции.

Как рассказал председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов, на сегодня уже действует целый перечень ограничений. К примеру, федеральное законодательство запрещает не только продавать никотиносодержащую продукцию несовершеннолетним, но и запрещает рекламу устройств для ее потребления. На территории Бурятии, помимо федеральных ограничений, действует запрет на продажу несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции. К ней власти отнесли безникотиновые курительные смеси и безникотиновые курительные камни.

«Реализация принятого в 2017 году Закона Республики Бурятия позволила максимально защитить молодежь республики от негативного влияния не только табачной и никотинсодержащей продукции, но и безникотиновой бестабачной курительной продукции, потребление которой может привести к ранней выработки привычки табакокурения. По мнению авторов законопроекта, на сегодняшний день нужно принять необходимые законодательные меры по сохранению запрета на территории Республики Бурятия продажи несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции. Это позволит в полной мере реализовать государственную политику по защите жизни и здоровья подростков, формированию среди них здорового образа жизни, воспитанию осознанного отрицательного отношения к потреблению вредных веществ и снижению привлекательности табакокурения среди подрастающего поколения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сам же закон дает четкое определение курительным смесям:

«Безникотиновые курительные смеси – бестабачная курительная продукция, представляющая собой безникотиновые курительные смеси, изготовленные на основе продуктов растительного происхождения, без добавления листьев табака и иных компонентов табака, содержащие ряд пищевых продуктов природного происхождения (фрукты, ягоды, овощи, чай, мед, патока, сахарный тростник и другое), пропитываемые глицерином (спиртом), а также эфирными маслами, консервантами и натуральными (искусственными) ароматизаторами», - гласит документ.

Кроме того, на той же сессии депутаты приняли еще один закон, касающийся курительных смесей. Документ вводит наказание не только за незаконную продажу, но и за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления этой продукции.

«Так, за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления безникотиновой бестабачной курительной продукции посредством покупки для них либо передачи им товаров, содержащих безникотиновую бестабачную курительную продукцию, предложения или требования употребить безникотиновую бестабачную курительную продукцию предлагается наказывать наложением административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. За повторное совершение административного правонарушения наложением административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Фото: «Номер один»
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