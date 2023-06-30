Общество 30.06.2023 в 14:00

В Бурятии осужденных обучили, как выглядеть «эффектно и ухоженно»

«Это естественное желание каждой женщины на любом этапе ее жизни», - пишут в УФСИН
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Текст: Номер один
В Бурятии осужденных обучили, как выглядеть «эффектно и ухоженно»

В Бурятии в исправительной колонии №7 УФСИН России неожиданно прошел урок красоты. Осужденных женщин обучили технике нанесения макияжа и создания маникюра.

«По словам осужденных, подобные мастер-классы очень полезны, так как выглядеть эффектно и ухоженно – естественное желание каждой женщины на любом этапе ее жизни»,

 - считают в УФСИН России по Республике Бурятия.

Женщинам показали, как подобрать правильный тон для лица, корректировать формы бровей и глаз. Осужденные научились наносить дневной и вечерний макияж и даже – как наносить магнитные ресницы и делать маникюр шеллаком.

 

Фото: Номер один

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