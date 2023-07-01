Бамиан, будды и Бурятия…

Трое солдат «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) смотрели вниз на зияющую дыру в 125-футовой скале, где когда-то стояла одна из двух великих фигур Будды в Афганистане, и вслух задавались вопросом, кто виноват в ее разрушении 22 года назад.«Это самобытность нашей страны, - сказал 44-летний Хейал Мохаммад в камуфляжной кепке, перегнувшись через перила на вершине гигантской пещеры. - Его не следовало бомбить».Солдаты, взявшие редкий выходной от военной подготовки, чтобы посетить это место, согласились с тем, что люди, уничтожившие произведение искусства, были «небрежны» и его следует восстановить. «Если на то будет воля Божья», - воскликнул Мохаммад, цитирует его The Washington Post. Влиятельное издание США посвятило публикацию судьбе будд в Бамиане.В 2001 году основатель движения «Талибан»* Мохаммад Омар объявил будд ложными богами и объявил о планах их уничтожения. Игнорируя мольбы со всего мира, боевики движения «Талибан»* взорвали взрывчатку и открыли огонь из зенитных орудий, чтобы разбить огромные рельефы шестого века на куски.Нападение на бесценный древний памятник ошеломило международное сообщество и укрепило репутацию движения «Талибан»* как бескомпромиссного экстремиста.Теперь, когда группировка вернулась к власти, Бамиан приобретает новое символическое и экономическое значение для региона, испытывающего нехватку денежных средств: официальные лица рассматривают останки Будды как потенциально прибыльный источник дохода и работают над привлечением туристов к этому месту. Они предполагают, что их усилия являются не только жестом археологам, но и отражают режим, который сейчас более прагматичен, чем когда он правил с 1996 по 2001 год.«Бамиан и будды в частности имеют огромное значение для нашего правительства, так же как и для всего мира», - сказал в интервью Атикулла Азизи, заместитель министра культуры движения «Талибан»*. Он сказал, что более 1000 охранников были назначены для защиты культурного наследия по всему Афганистану, ограничивая доступ и контролируя продажу билетов. Сотрудники национального музея Кабула были удивлены в прошлом месяце, увидев высокопоставленных представителей движения «Талибан»* на открытии известного музейного раздела, посвященного буддийским артефактам.Но другие члены «Талибана»* с трудом принимают артефакты, которые они по-прежнему считают кощунственными. Губернатор провинции Бамиан Абдулла Сархади заявил, что он привержен сохранению культурного наследия Афганистана. Но сказал, что туристов следует направлять в другие места.«Мы - мусульмане, - сказал в интервью Сархади, который утверждает, что его удерживали Соединенные Штаты в Гуантанамо. - Мы должны следовать требованиям Бога». Он защищал приказ уничтожить будд как «хорошее решение».Для археологов Бамиан является проверкой того, сможет ли богатое культурное наследие Афганистана, которое также включает синагоги и индуистские артефакты, пережить возвращение талибов*. Но это также могло бы помочь ответить на гораздо более широкий вопрос: каким правительством хочет быть режим на этот раз и насколько он действительно изменился с 2001 года?Посетители, въезжающие в небольшую провинциальную столицу Бамиана, окруженную картофельными полями в тени заснеженных гор Гиндукуш, проходят мимо знака, обвиняющего «террористическую группировку Талибан»* в уничтожении будд. Слово «террорист» в основном зачеркнуто.Власти установили кассу у подножия большей из двух фигур, где за посещение с афганцев берут 58 центов, а с иностранцев - 3,45 доллара. Вооруженные охранники сидят рядом с продавцом мороженого неподалеку. Покупателей немного.Главный отель здесь огорожен колючей проволокой, но золотые люстры мерцают над флагами Японии, Австралии и «Талибана»*. Картины на стенах изображают будд до того, как они были обезображены. По словам Сайфуррахмана Мохаммади, директора по информации и культуре регионального правительства движения «Талибан»*, неподалеку планируется открыть новый сувенирный рынок.В 26 лет Мохаммади слишком молод, чтобы помнить разрушение памятника. Он говорит, что миру пора двигаться дальше.«Мы говорим о том, что произошло десятилетия назад», - сказал он. В здании его офиса размещена карта объектов Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. С 2003 года ЮНЕСКО объявила обезображенные статуи будд, укрепленную цитадель и другие раскопки в Бамиане историческими местами, находящимися под угрозой исчезновения.В прошлом году, по словам Мохаммади, провинцию посетили 200 000 зарегистрированных туристов, большинство из которых афганцы, потратив в среднем по 57 долларов КАЖДЫЙ. При дополнительных усилиях по продвижению и оживлению региона, добавил он, туризм «мог бы стать значительным источником дохода». (…)В наши дни будды Бамиана в основном привлекают два совершенно разных вида посетителей. Некоторые из них - солдаты «Талибана»*, дислоцированные неподалеку, которые ошеломлены красотой вырезанного в скалах. Другие - образованные городские афганцы, которые злы на «Талибан»* за разрушение произведений искусства и жизней, которые они построили за те 20 лет, пока группировка была вне власти.Когда посетители осматривали это место недавним весенним днем, некоторые жаловались на то, что охрана их слышит.«У талибов* менталитет 500-летней давности», - сказал 27-летний мужчина, приехавший из Ирана. «Они ментально неспособны использовать это место».Сайед, 22-летний афганец, сказал, что он ехал весь день, чтобы добраться до места, желая узнать об истории своей страны до того, как ислам стал ее доминирующей религией. По его словам, талибам* нельзя доверять сохранение этого места. «Они профессионалы в разрушении вещей, - сказал он.- Не в их восстановлении».Отдельно, еще до возвращения талибов*иностранцы расходились во мнениях о том, что делать с буддами. Некоторые выступали за реконструкцию; другие хотели сохранить нынешние останки.В 2001 году буквально весь мир пытался предотвратить разрушение стоявших около двух веков гигантских статуй Будды. Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН призывала талибов* остановить уничтожение принадлежащего человечеству исторического и культурного наследия. Увы, 11 марта 2001 года все было кончено.Решение лидеров движения «Талибан»* полностью завершить разрушение буддийских памятников в провинции Бамиан и музеях Афганистана трудно оценить иначе как «вызов мировому общественному мнению». Об этом заявил 11 марта президент Бурятии Леонид Потапов. Глава республики в составе РФ, где буддизм является одной из традиционных конфессий, полагал, что достойным ответом мирового сообщества на действия талибов* могло бы стать решение воссоздать копии бамианских колоссов.«Опыт осуществления крупных реставрационно-восстановительных работ после Второй мировой войны имеют многие страны», - отметил Леонид Потапов. По его мнению, в восстановлении фигур Будды, как международного культурного проекта под эгидой ЮНЕСКО, нет ничего нереального. Его, считал президент Бурятии, могут поддержать неправительственные фонды, коммерческие структуры разных стран. Местом же осуществления проекта, сказал Леонид Потапов, можно выбрать любой буддийский регион планеты, где для этого есть условия и где будет дано согласие государственных органов. «Это может быть и территория Бурятии», - подчеркнул Леонид Потапов.Более 20 лет назад заявление первого президента Бурятии широко цитировалось. Впрочем, в самой республике иногда и критиковалось за популизм и фантастичность. Однако по прошествии времени оно кажется не таким и фантастичным. Сейчас уже и самой республике есть опыт установки гигантских изображений Будды. А есть и проекты установки на берегу Байкала модернистских архитектурных проектов в виде гигантских бивней мамонта.Ну а почему бы не копий будд из Бамиана? Разумеется, они будут копиями, но копиями мирового шедевра, расположенными в безопасном месте, куда туристы охотно ездят.Кстати, именно в Бурятии в августе пройдет первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». Форум соберет лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из 14 буддийских стран и регионов России, сообщала пресс-служба правительства Бурятии.Целью форума является обсуждение глобальных вызовов современности и ответов на них, которые дает буддизм как одна из ведущих мировых религий. Будет представлено развитие буддизма в России и в Бурятии, сохранение буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой актуальной площадки международного диалога.Вот и место, где можно посоветоваться относительно такой идеи. В конце концов, идеи становятся материальной силой, как только овладевают массами. Кажется, примерно так утверждали некоторые классики. Правда, не буддисты, но кое-что из их пророчеств и проектов сбылось.Фото: скриншоты видео