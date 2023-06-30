Общество 30.06.2023 в 16:46
В Улан-Удэ ищут 40-летнего Нанзата Бодеева
Он ушел из дома еще 8 июня, может находиться на заработках в сёлах
Текст: Номер один
Сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя Улан-Удэ Нанзата Бодеева, который 8 июня ушел из дома на улице Куйбышева и до настоящего времени не вернулся. По имеющимся данным, 13 июня он был замечен на автовокзале на улице Советской. В этот же день по телефону общался с родственниками. Заявление о его пропаже поступило в полицию 29 июня, сообщили в МВД по Бурятии.
Ранее уходил. Может находиться на заработках на заимке в районе республики, уточнили в ведомстве.
Его приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 171 см, волосы темные с проседью, глаза карие.
Особые приметы: шрам на голове от послеоперационного шва.
Был одет: камуфлированная куртка, штаны серые, кепка и кроссовки черные.
При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.
Фото: МВД по Бурятии
Ранее уходил. Может находиться на заработках на заимке в районе республики, уточнили в ведомстве.
Его приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 171 см, волосы темные с проседью, глаза карие.
Особые приметы: шрам на голове от послеоперационного шва.
Был одет: камуфлированная куртка, штаны серые, кепка и кроссовки черные.
При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.
Фото: МВД по Бурятии