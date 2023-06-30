В Улан-Удэ ищут 40-летнего Нанзата Бодеева

Сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя Улан-Удэ Нанзата Бодеева, который 8 июня ушел из дома на улице Куйбышева и до настоящего времени не вернулся. По имеющимся данным, 13 июня он был замечен на автовокзале на улице Советской. В этот же день по телефону общался с родственниками. Заявление о его пропаже поступило в полицию 29 июня, сообщили в МВД по Бурятии.Ранее уходил. Может находиться на заработках на заимке в районе республики, уточнили в ведомстве.Его приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 171 см, волосы темные с проседью, глаза карие.Особые приметы: шрам на голове от послеоперационного шва.Был одет: камуфлированная куртка, штаны серые, кепка и кроссовки черные.При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении просятФото: МВД по Бурятии