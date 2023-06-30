Общество 30.06.2023 в 21:14
В Бурятии сотрудница полиции спасла ребенка, упавшего в реку
Инцидент произошел на Селенге неподалеку от Нижнего Саянтуя, мама благодарна Елене Мотькиновой за самоотверженный поступок
Текст: Номер один
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего трехлетнего малыша. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенге неподалеку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребенка уносит течением.
Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на своем автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. После необходимых обследований мальчик был отпущен домой и сейчас чувствует себя хорошо. Мама спасенного поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок», - рассказала Ирина Волк.
Фото: МВД по Бурятии/скриншот
«Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенге неподалеку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребенка уносит течением.
Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на своем автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. После необходимых обследований мальчик был отпущен домой и сейчас чувствует себя хорошо. Мама спасенного поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок», - рассказала Ирина Волк.
Фото: МВД по Бурятии/скриншот
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