В Бурятии сотрудница полиции спасла ребенка, упавшего в реку

Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего трехлетнего малыша. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенге неподалеку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребенка уносит течением.Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на своем автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. После необходимых обследований мальчик был отпущен домой и сейчас чувствует себя хорошо. Мама спасенного поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок», - рассказала Ирина Волк.Фото: МВД по Бурятии/скриншот