Общество 30.06.2023 в 21:14

В Бурятии сотрудница полиции спасла ребенка, упавшего в реку

Инцидент произошел на Селенге неподалеку от Нижнего Саянтуя, мама благодарна Елене Мотькиновой за самоотверженный поступок
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В Бурятии сотрудница полиции спасла ребенка, упавшего в реку
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего трехлетнего малыша. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенге неподалеку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребенка уносит течением.

Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на своем автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. После необходимых обследований мальчик был отпущен домой и сейчас чувствует себя хорошо. Мама спасенного поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок», - рассказала Ирина Волк.

Фото: МВД по Бурятии/скриншот

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