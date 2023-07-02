Дети из Донбасса прибыли в Бурятию

Двадцать школьников из Старобешевского района 36 часов добирались до Бурятии. Здесь их ждёт обучение в «Асториуме» по направлениям «Робототехника» и «Дизайн», а также отдых на Байкале с культурной программой и экскурсиями.

Глава Бурятии уже встретился с прибывшими школьниками. Они охотно рассказали ему о своих планах и даже поделились впечатлениями от Улан-Удэ.

«Я рад, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам у нас будет интересно. Сможете посмотреть республику и поучиться, на Байкал съездить. Хочу, чтобы вам понравилось», - сказал Алексей Цыденов.





Руководитель группы, учитель МБОУ «Новосветская школа №1» Старобешевского района ДНР Елена Хижняк поблагодарила Правительство Бурятии и всех остальных за оказанный тёплый приём. Также она отметила словами благодарности радость от возможности посетить республику с такой насыщенной образовательной и культурной программой.

Алексей Цыденов поручил после завершения программы в Бурятии организовать детям Старобешевского района однодневную экскурсию по Москве.

Напомним, с прошлого года восемь дальневосточных регионов - Бурятия, Хабаровский край, Приморье, Камчатский регион, Магаданская, Сахалинская и Амурская области, а также Якутия - помогают населенным пунктам ДНР восстанавливать социальную инфраструктуру. Среди подшефных территорий - Шахтерск, Кировское, Ждановка, поселок Мироновский, Светлодарск, Дебальцево, Амвросиевский и Старобешевский районы.

В прошлом году в Старобешевском районе были отремонтированы 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 2022 года года 98 детей из Старобешевского района отдохнули на Байкале.

Еще в июне глава Бурятии во время поездки в Донецкую Народную республику подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом.





Фото: Пресс-служба правительства Бурятии

