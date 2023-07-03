Общество 03.07.2023 в 09:00

Доплата за вредные условия труда

Кому и за что полагается?
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Текст: Номер один
Доплата за вредные условия труда
Номер один

Вопрос: Муж устроился на работу, связанную с переработкой вредных отходов. Полагается ли ему доплата?» 

Марина Ивановна А.

За вредные условия труда полагается:

1. Повышенная зарплата. Компенсирующая надбавка - не менее 4% от оклада за работу в нормальных условиях.

2. Сокращенные рабочие неделя и день:

- рабочая неделя - не более 36 часов;

- при 36-часовой неделе рабочий день - не более восьми часов;

- при 30-часовой и менее он сокращается до шести часов.

Увеличить рабочие день и неделю могут с письменного согласия сотрудника, если:

- есть такая возможность и размер компенсации прописаны в отраслевом, межотраслевом соглашении или в коллективном договоре;

- в неделе останется не больше 40 рабочих часов.

3. Дополнительный отпуск. Не менее семи дней, если условия труда соответствуют второй, третьей или четвертой степени вредности или признаны опасными. Это определяет независимая комиссия совместно с работодателем.

4. Досрочный выход на пенсию. В России есть два списка вредных и опасных профессий. В первом - работы с большим риском для здоровья. Занятые на них мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины - в 45 лет. Во втором - менее тяжелые работы, но способные повлиять на самочувствие. Специалисты-мужчины уходят на заслуженный отдых в 55, а женщины - в 50 лет.

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