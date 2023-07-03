В Улан-Удэ муниципальному мздоимцу не удалось оправдаться

Прокуратура Бурятии приняла участие в рассмотрении судом апелляционной инстанции уголовного дела в отношении сотрудника муниципального бюджетного учреждения, обвинявшегося во взятке. Верховным судом республики с учетом позиции прокурора апелляционная жалоба защиты об оправдании в совершении преступлений отклонена, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Апелляционным приговором Верховного суда Бурятии он признан виновным в совершении двух эпизодов «получения должностным лицом взятки через посредника в виде денег и иного имущества за незаконные действия, бездействие в пользу взяткодателя». А также за два преступления - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».Установлено, что осенью 2018 года, а затем летом 2019 года в учреждение для исполнения наказания в виде обязательных работ за управление автомобилем в состоянии опьянения направлены два местных жителя, которые уклонились от отбывания наказания. Договорившись с ними о получении вознаграждения в виде денег, продуктов и алкогольных напитков, муниципальный чиновник скрыл от уголовно-исполнительной инспекции данные факты.Осужденному по совокупности преступлений назначено 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 90 тыс рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти, местного самоуправления, на срок 2 года.Фото: «Номер один»