В Забайкалье двое заключенных подозреваются в экстремизме

В Забайкалье возбуждены уголовные дела в отношении заключённых, отбывающих уголовное наказание в исправительных колониях УФСИН по Забайкальскому краю. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.282.2 УК РФ – «организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности».Как сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, по версии следствия, подозреваемые, отбывая наказание в колониях за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за совершение убийств, придерживаясь криминальной идеологии, организовали в исправительном учреждении экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена на территории в России решением Верховного суда РФ. Основными принципами организации являлись возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и других институтов власти, культивировался авторитет к преступникам и неприязнь к лицам, не поддерживающим идеологию экстремистской организации. Подозреваемые выстроили на территории исправительной колонии жесткую иерархическую структуру, по которой заключенные были отнесены к различным кастам.Организаторы запрещенного экстремистского сообщества контролировали соблюдение заключенными криминальных традиций и активно пропагандировали их, организовали сбор и учет денежных средств, посылок, которые в нарушение установленных правил распределяли между заключенными, отнесенными к высшей иерархической касте. По указанию организаторов сообщества был организован контроль за передвижением на территории колоний сотрудников УФСИН и сотрудников других правоохранительных органов. К заключенным, не соблюдающим установленные незаконные порядки, применялись меры физического воздействия.Преступная деятельность подозреваемых выявлена в ходе совместной оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю, а также оперативного отдела УФСИН России по Забайкальскому краю. После возбуждения уголовных дел следователи четвёртого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России провели обыски в нескольких исправительных колониях УФСИН по Забайкальскому краю. В ходе обысков изъяты предметы, имеющие доказательное значение для расследования.По постановлению следователей СК подозреваемые переведены в следственный изолятор УФСИН по Забайкальскому краю в целях изоляции от других заключенных и недопущения оказания давления на свидетелей по уголовному делу. В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками оперативных служб проводят работу по выявлению иных фактов преступной деятельности подозреваемых и других лиц.По действующему законодательству за совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.Фото: СКР