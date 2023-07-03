Общество 03.07.2023 в 14:36

В Бурятии приглашают в гости к славянскому «рыбному» богу

На Байкале пройдет праздник с главным призом - пиратским сундуком
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии приглашают в гости к славянскому «рыбному» богу
В Посольске Кабанского района 9 июля состоится праздник, который является продолжением ранее проведенного праздника «Посольский рыбный пирог». Тот удался - было около двух тысяч зрителей. А новый праздник называется «В гостях у Рыбича». По словам организаторов, Рыбич - это бог из славянского пантеона богов. Он отвечает за рыбное изобилие.

Воплощать языческое божество будет костюмированый персонаж.

Праздник начнется в 10 часов и завершится в 15. Будут конкурсы, творческие номера, можно будет попробовать гастрономические изыски. Состоятся мастер-классы по приготовлению ухи, пирогов и других блюд. В ходе праздника выберут самый большой рыбный пирог. А для детей (от 10 лет) организуют специальный конкурс-рыбалку. Но омуля ловить не будут - это место Байкала не попало в список мест для разрешенной летней любительской рыбалки на омуля. Конечно, дети-рыболовы посоревнуются под присмотром взрослых.

Самым главным призом на конкурсах станет пиратский сундук.

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Фото: «Номер один»
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