Общество 03.07.2023 в 15:16

Леонид Слуцкий возглавит список кандидатов в Народный Хурал от ЛДПР

«Соколы Жириновского» объявили о вступлении в предвыборную борьбу в Бурятии    
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Текст: Номер один
Леонид Слуцкий возглавит список кандидатов в Народный Хурал от ЛДПР
Бурятское отделение ЛДПР провело партийную конференцию по выдвижению кандидатов на выборы в Народный Хурал.  В партийный  список первой пятерки вошли: Леонид Слуцкий - депутат Госдумы, председатель партии;  Сергей Дорош - депутат Хурала лидер бурятского отделения ЛДПР;  Бадмадоржо Жигжитов - президент Республиканской федерации самбо депутат Хурала;  Дмитрий Шишмарев - координатор бурятского отделения ЛДПР;  Маргарита Санжижапова – предприниматель.

Партия также выдвинула кандидатов по всем 32 одномандатным округам. Программа ЛДПР основана на предложениях Владимира Жириновского, которые он внес еще при жизни, отмечается в пресс-релизе республиканского отделения партии.

По словам руководителя фракции ЛДПР в НХ Сергея Дороша: «ЛДПР идет на выборы в каждом регионе. И сделаем все возможное, чтобы победить! Мы всегда выражали интересы большинства граждан России. Мы всегда знали, что власть не право и не привилегия, а тяжелый труд и ответственность. Урагша!».

Координатор Бурятского отделения партии Дмитрий Шишмарев заявил, что конференция, по сути, является стартом предвыборной кампании: «Сейчас нашей главной задачей является выдвижение всех кандидатов, зарегистрировать их, и уже непосредственно начать работать с избирателями, наказами, обращениями и так далее. По списку могу сказать, что все кандидаты амбициозны, заряжены, все готовы работать».

Партийный оптимизм в таких случаях обычен. Однако отметим, что достаточно распространенная практика обозначения во главе регионального партийного списка федерального партийного лидера чаще говорит о том, что региональное отделение не очень уверено в своих силах. Да и в самой ЛДПР есть проблемы после кончины Владимира Жириновского. Его популярность и харизма были неповторимы. Леониду Слуцкому до этого пока далеко.  

Фото: duma.gov.ru
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