Леонид Слуцкий возглавит список кандидатов в Народный Хурал от ЛДПР

Бурятское отделение ЛДПР провело партийную конференцию по выдвижению кандидатов на выборы в Народный Хурал. В партийный список первой пятерки вошли: Леонид Слуцкий - депутат Госдумы, председатель партии; Сергей Дорош - депутат Хурала лидер бурятского отделения ЛДПР; Бадмадоржо Жигжитов - президент Республиканской федерации самбо депутат Хурала; Дмитрий Шишмарев - координатор бурятского отделения ЛДПР; Маргарита Санжижапова – предприниматель.Партия также выдвинула кандидатов по всем 32 одномандатным округам. Программа ЛДПР основана на предложениях Владимира Жириновского, которые он внес еще при жизни, отмечается в пресс-релизе республиканского отделения партии.По словам руководителя фракции ЛДПР в НХ Сергея Дороша: «ЛДПР идет на выборы в каждом регионе. И сделаем все возможное, чтобы победить! Мы всегда выражали интересы большинства граждан России. Мы всегда знали, что власть не право и не привилегия, а тяжелый труд и ответственность. Урагша!».Координатор Бурятского отделения партии Дмитрий Шишмарев заявил, что конференция, по сути, является стартом предвыборной кампании: «Сейчас нашей главной задачей является выдвижение всех кандидатов, зарегистрировать их, и уже непосредственно начать работать с избирателями, наказами, обращениями и так далее. По списку могу сказать, что все кандидаты амбициозны, заряжены, все готовы работать».Партийный оптимизм в таких случаях обычен. Однако отметим, что достаточно распространенная практика обозначения во главе регионального партийного списка федерального партийного лидера чаще говорит о том, что региональное отделение не очень уверено в своих силах. Да и в самой ЛДПР есть проблемы после кончины Владимира Жириновского. Его популярность и харизма были неповторимы. Леониду Слуцкому до этого пока далеко.Фото: duma.gov.ru