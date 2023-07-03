В Бурятии задержались дожди

В Бурятии несколько дней будет дождливо. Как сообщают в Бурятгидрометцентре, 4-5 июля влияние южного циклона вызовет по республике дожди различной интенсивности, местами сильные. Жителей предупреждают: по южному Прибайкалью возможны очень сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Так, 4 июля будет облачно, утром и днем – очень сильные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9. Днем +19,+24, местами +12,+17.

В Улан-Удэ завтра весь день дождь. Температура ночью составит +13, + 15 градусов. Днем - до + 20, + 22 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

5 июля по республике будет также облачно. Местами пройдут сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +5,+10. Днем воздух прогреется до +16,+21, местами +24,+29.

6 июля облачно, но с прояснениями. Местами пройдут грозы и дожди, усиливающиеся ночью. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.Температура ночью составит +12,+17, местами +5,+10. Днем потеплеет до +22,+27, местами - до +28,+33. По южной половине и при дожде +14,+19 градусов.









Фото: pixabay.com