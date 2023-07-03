В Бурятии осужденные встретились со своими родными

В Исправительной колонии №1 УФСИН России по Республике Бурятия прошел День открытых дверей для родственников осужденных.

«Гости учреждения смогли не только встретиться со своими родными, но и ознакомились с условиями, в которых они отбывают наказание, посмотрели, как они обучаются, трудятся и проводят свой досуг. Также родственники побывали на выставке готовой продукции, изготовленной в исправительном учреждении»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.



Отметим, в День открытых дверей встретиться с родными могут положительно характеризующиеся осужденные.





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