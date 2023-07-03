Общество 03.07.2023 в 17:53
Более 900 обращений принял региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» за первый месяц
Свыше 700 обращений решены, по остальным обращениям координаторы фонда продолжают работу
Текст: Номер один
В Бурятии в период с 1 по 30 июня в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 900 обращений, сообщили в пресс-службе правительства республики. 37 социальных координаторов филиала приняли в работу все обращения от подопечных фонда.
Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах.
«Работа социальных координаторов организована в каждом районе республики. Для улучшения качества работы проводим обучающие семинары с координаторами. Создан реестр учреждений, с которыми будут взаимодействовать координаторы по решению проблемных вопросов. Из 908 обратившихся 356 обращений от ветеранов боевых действий и семей погибших участников. Более 700 обращений решены. По остальным обращениям координаторы продолжают работу», - сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Ольга Лоцман.
Социальные координаторы филиала рассказали о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших.
«В каждое обращение вникаем, стараемся максимально помочь и решить проблему. Основная наша цель - решение жизненных вопросов и выход человека их трудной жизненной ситуации с помощью социальных координаторов»
«Помогли матери погибшего бойца пройти лечение. При содействии социального координатора она была направлена на медицинскую реабилитацию»
«Были организованы туры на отдых на Байкале для семей погибших участников СВО, ветеранов и действующих участников СВО. Более 100 человек отдохнули, набрались сил и получили положительные эмоции»
«Обратились родители погибшего участника с просьбой в решении вопроса по установке баннера в память о погибшем воине. Социальный координатор разработала макет, связалась с рекламным агентством, договорилась с администрацией сельского поселения о выделении места и установке баннера»
За прошедший месяц командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти. Они приняли участие в Дне защиты детей, Дне России, Дне памяти и скорби, в акции «Дерево Героя», в Дне города Улан-Удэ, во встрече по развитию паралимпийского движения среди участников СВО.
Кроме того, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с министерством юстиции, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Республики Бурятия, Ассоциацией юристов России в Бурятии по оказанию бесплатной юридической помощи, правового информирования и просвещения.
Заключен договор с уполномоченным по защите прав предпринимателей республики по содействию и защите прав и законных интересов участников СВО, являющихся субъектами предпринимательской деятельности и членов их семей.
По оказанию государственных и муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ и Социальным фондом России по Республике Бурятия.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30-31 мая и приступили к работе 1 июня.
Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Фото: egov-buryatia.ru
Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах.
«Работа социальных координаторов организована в каждом районе республики. Для улучшения качества работы проводим обучающие семинары с координаторами. Создан реестр учреждений, с которыми будут взаимодействовать координаторы по решению проблемных вопросов. Из 908 обратившихся 356 обращений от ветеранов боевых действий и семей погибших участников. Более 700 обращений решены. По остальным обращениям координаторы продолжают работу», - сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Ольга Лоцман.
Социальные координаторы филиала рассказали о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших.
«В каждое обращение вникаем, стараемся максимально помочь и решить проблему. Основная наша цель - решение жизненных вопросов и выход человека их трудной жизненной ситуации с помощью социальных координаторов»
«Помогли матери погибшего бойца пройти лечение. При содействии социального координатора она была направлена на медицинскую реабилитацию»
«Были организованы туры на отдых на Байкале для семей погибших участников СВО, ветеранов и действующих участников СВО. Более 100 человек отдохнули, набрались сил и получили положительные эмоции»
«Обратились родители погибшего участника с просьбой в решении вопроса по установке баннера в память о погибшем воине. Социальный координатор разработала макет, связалась с рекламным агентством, договорилась с администрацией сельского поселения о выделении места и установке баннера»
За прошедший месяц командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти. Они приняли участие в Дне защиты детей, Дне России, Дне памяти и скорби, в акции «Дерево Героя», в Дне города Улан-Удэ, во встрече по развитию паралимпийского движения среди участников СВО.
Кроме того, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с министерством юстиции, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Республики Бурятия, Ассоциацией юристов России в Бурятии по оказанию бесплатной юридической помощи, правового информирования и просвещения.
Заключен договор с уполномоченным по защите прав предпринимателей республики по содействию и защите прав и законных интересов участников СВО, являющихся субъектами предпринимательской деятельности и членов их семей.
По оказанию государственных и муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ и Социальным фондом России по Республике Бурятия.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30-31 мая и приступили к работе 1 июня.
Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Фото: egov-buryatia.ru