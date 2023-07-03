Более 900 обращений принял региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» за первый месяц

В Бурятии в период с 1 по 30 июня в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 900 обращений, сообщили в пресс-службе правительства республики. 37 социальных координаторов филиала приняли в работу все обращения от подопечных фонда.Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, — назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах.«Работа социальных координаторов организована в каждом районе республики. Для улучшения качества работы проводим обучающие семинары с координаторами. Создан реестр учреждений, с которыми будут взаимодействовать координаторы по решению проблемных вопросов. Из 908 обратившихся 356 обращений от ветеранов боевых действий и семей погибших участников. Более 700 обращений решены. По остальным обращениям координаторы продолжают работу», - сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Ольга Лоцман.Социальные координаторы филиала рассказали о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших.«В каждое обращение вникаем, стараемся максимально помочь и решить проблему. Основная наша цель - решение жизненных вопросов и выход человека их трудной жизненной ситуации с помощью социальных координаторов»«Помогли матери погибшего бойца пройти лечение. При содействии социального координатора она была направлена на медицинскую реабилитацию»«Были организованы туры на отдых на Байкале для семей погибших участников СВО, ветеранов и действующих участников СВО. Более 100 человек отдохнули, набрались сил и получили положительные эмоции»«Обратились родители погибшего участника с просьбой в решении вопроса по установке баннера в память о погибшем воине. Социальный координатор разработала макет, связалась с рекламным агентством, договорилась с администрацией сельского поселения о выделении места и установке баннера»За прошедший месяц командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти. Они приняли участие в Дне защиты детей, Дне России, Дне памяти и скорби, в акции «Дерево Героя», в Дне города Улан-Удэ, во встрече по развитию паралимпийского движения среди участников СВО.Кроме того, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с министерством юстиции, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Республики Бурятия, Ассоциацией юристов России в Бурятии по оказанию бесплатной юридической помощи, правового информирования и просвещения.Заключен договор с уполномоченным по защите прав предпринимателей республики по содействию и защите прав и законных интересов участников СВО, являющихся субъектами предпринимательской деятельности и членов их семей.По оказанию государственных и муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ и Социальным фондом России по Республике Бурятия.Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30-31 мая и приступили к работе 1 июня.Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.Фото: egov-buryatia.ru