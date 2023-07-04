Общество 04.07.2023 в 11:26

В Улан-Удэ разоблачены похитители сковородок

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже кухонной утвари
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ разоблачены похитители сковородок
Кнопка тревожной сигнализации сработала днем в одном из магазинов Железнодорожного района столицы Бурятии. Прибывшим  росгвардейцам работник магазина рассказал о том, что посетители похитили товар с витрины, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Мужчина и женщина накануне приходили в магазин и незаметно вынесли две сковородки, что выяснилось при просмотре камер видеонаблюдения. На следующий день злоумышленники снова заявились в супермаркет, где были опознаны бдительным работником, который нажал «тревожную кнопку».

Задержанные, 62-летний мужчина и 51-летняя ранее судимая женщина, доставлены в отдел полиции. Украденные сковородки, стоимостью более трех тысяч рублей, задержанные успели продать, а деньги – потратить. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Фото: Росгвардия
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