В Улан-Удэ разоблачены похитители сковородок

Кнопка тревожной сигнализации сработала днем в одном из магазинов Железнодорожного района столицы Бурятии. Прибывшим росгвардейцам работник магазина рассказал о том, что посетители похитили товар с витрины, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Мужчина и женщина накануне приходили в магазин и незаметно вынесли две сковородки, что выяснилось при просмотре камер видеонаблюдения. На следующий день злоумышленники снова заявились в супермаркет, где были опознаны бдительным работником, который нажал «тревожную кнопку».Задержанные, 62-летний мужчина и 51-летняя ранее судимая женщина, доставлены в отдел полиции. Украденные сковородки, стоимостью более трех тысяч рублей, задержанные успели продать, а деньги – потратить. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.Фото: Росгвардия