В Северобайкальске пройдет уникальный форум для предпринимателей

В самом северном городе Бурятии пройдет крупный слет представителей бизнеса, которые проведут мастер-классы и поделятся своим опытом со слушателями. Форум состоится 12-14 июля в Северобайкальске в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в правительстве республики.На форуме федеральные спикеры и действующие сетевые предприниматели поделятся эффективными практиками и приемами развития. К примеру, на мероприятии выступит известная предпринимательница Гузель Санжапова. Она основала проект «Малый Турыш» и стала победительницей премий Forbes Woman Mercury Awards, «РБК-2019», GQ Superwoman 2020. Десять лет назад в одноименной деревне девушка открыла производство меда и варенья, привлекая к работе местных жителей, и стала настоящим символом социального предпринимательства в России.Гузель расскажет о том, как привлекать и воспитывать неравнодушных клиентов, построить PR и маркетинг с нулевым бюджетом.Еще одним интересным спикером станет Айдар Булатов - предприниматель, который построил более десяти федеральных компаний-лидеров на своем рынке, основатель школы бизнеса для подростков «Фабрика предпринимательства», имеющей более 100 филиалов в 6 странах.Айдар поведает о том, как построить систему в бизнесе, которая даст кратный рост, о пяти уровнях бизнеса (от идеи до миллиардной компании), об ошибках и ключевых действия на каждом уровне и разберет кейсы учеников.Участники форума получат множество полезной информации из первых уст. К примеру, как работать в сфере государственных закупок с крупными поставщиками, о новых тенденциях в госзакупках, о том, как правильно составлять заявки на участие в торгах, о возможных преимуществах и рисках. Cпикеры расскажут о преимуществах нейросетей для бизнеса, о развитии харизмы для достижения целей и подробно осветят инструменты поддержки бизнеса от центра «Мой бизнес».Форум подойдет для всех сфер и масштабов бизнеса, для любого этапа развития мы адаптировали программу с учетом специфики отдаленного района. Еще нет идеи для бизнеса? Добро пожаловать на ее поиски вместе с экспертами! – подытоживают организаторы форума.Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» при поддержке правительства и главы Бурятии.Регистрируйтесь по ссылке:Фото: egov-buryatia.ru