Общество 04.07.2023 в 13:29

В Северобайкальске пройдет уникальный форум для предпринимателей

Федеральные спикеры и действующие предприниматели поделятся эффективными практиками развития
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Текст: Номер один
В Северобайкальске пройдет уникальный форум для предпринимателей
В самом северном городе Бурятии пройдет крупный слет представителей бизнеса, которые проведут мастер-классы и поделятся своим опытом со слушателями. Форум состоится 12-14 июля в Северобайкальске в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в правительстве республики.

На форуме федеральные спикеры и действующие сетевые предприниматели поделятся эффективными практиками и приемами развития. К примеру, на мероприятии выступит известная предпринимательница Гузель Санжапова. Она основала проект «Малый Турыш» и стала победительницей премий Forbes Woman Mercury Awards, «РБК-2019», GQ Superwoman 2020. Десять лет назад в одноименной деревне девушка открыла производство меда и варенья, привлекая к работе местных жителей, и стала настоящим символом социального предпринимательства в России.

Гузель расскажет о том, как привлекать и воспитывать неравнодушных клиентов, построить PR и маркетинг с нулевым бюджетом.

Еще одним интересным спикером станет Айдар Булатов - предприниматель, который построил более десяти федеральных компаний-лидеров на своем рынке, основатель школы бизнеса для подростков «Фабрика предпринимательства», имеющей более 100 филиалов в 6 странах.

Айдар поведает о том, как построить систему в бизнесе, которая даст кратный рост, о пяти уровнях бизнеса (от идеи до миллиардной компании), об ошибках и ключевых действия на каждом уровне и разберет кейсы учеников.

Участники форума получат множество полезной информации из первых уст. К примеру, как работать в сфере государственных закупок с крупными поставщиками, о новых тенденциях в госзакупках, о том, как правильно составлять заявки на участие в торгах, о возможных преимуществах и рисках. Cпикеры расскажут о преимуществах нейросетей для бизнеса, о развитии харизмы для достижения целей и подробно осветят инструменты поддержки бизнеса от центра «Мой бизнес».

Форум подойдет для всех сфер и масштабов бизнеса, для любого этапа развития мы адаптировали программу с учетом специфики отдаленного района. Еще нет идеи для бизнеса? Добро пожаловать на ее поиски вместе с экспертами! – подытоживают организаторы форума.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» при поддержке правительства и главы Бурятии.

Регистрируйтесь по ссылке:

https://msp03.ru/calendar-events/biznes-forum-v-g-severobaykalsk_14981/   тел. 8 (800) 303-01-23

Фото: egov-buryatia.ru
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