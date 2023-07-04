Общество 04.07.2023 в 17:27

В Улан-Удэ у горе-матери забрали уже третьего ребенка

Безработная женщина оставляла малыша одного, пока уходила в загул
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ у горе-матери забрали уже третьего ребенка

В столице Бурятии Советский районный суд ограничил в родительских правах местную жительницу. К правоохранителям обратились специалисты органов опеки и попечительства.

 Семью Емельяновых (фамилия изменена) ранее поставили на профилактический учет как находящуюся в социально-опасном положении.

«Ответчик злоупотребляет спиртными напитками, в том числе в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка. Согласно акту обследования жилищных условий семьи, женщина проживает у подруги в неблагоустроенном деревянном доме, состоящем из одной комнаты, в котором отсутствует отдельное спальное место для ребенка. При этом, в доме минимальное количество продуктов питания, детского питания, вещей и обуви. В настоящее время она собственного дохода не имеет», 

- рассказали в пресс-службе ведомства.
 Женщина неоднократно попадала в поле зрения комитета по делам несовершеннолетних. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей. Увы, мер к исправлению ситуации она не предприняла. Нерадивая мать занималась самолечением ребенка и не обращалась в больницу. Не обустроила жилищные условия, не нашла работу, продолжила пить и оставлять свое чадо в одиночестве на длительное время.

   Ребенка передали на попечение органов опеки, так как оставлять его с ней было опасно. Горе-мать обязана платить алименты, а в дальнейшем ей грозит лишение родительских прав и в отношении третьего ребенка. Решение вступило в законную силу.


Фото: Номер один

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неблагополучие дети опасность

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