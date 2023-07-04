В Улан-Удэ у горе-матери забрали уже третьего ребенка

В столице Бурятии Советский районный суд ограничил в родительских правах местную жительницу. К правоохранителям обратились специалисты органов опеки и попечительства.

Семью Емельяновых (фамилия изменена) ранее поставили на профилактический учет как находящуюся в социально-опасном положении.

«Ответчик злоупотребляет спиртными напитками, в том числе в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка. Согласно акту обследования жилищных условий семьи, женщина проживает у подруги в неблагоустроенном деревянном доме, состоящем из одной комнаты, в котором отсутствует отдельное спальное место для ребенка. При этом, в доме минимальное количество продуктов питания, детского питания, вещей и обуви. В настоящее время она собственного дохода не имеет»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.



Женщина неоднократно попадала в поле зрения комитета по делам несовершеннолетних. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей.

Увы, мер к исправлению ситуации она не предприняла. Нерадивая мать занималась самолечением ребенка и не обращалась в больницу. Не обустроила жилищные условия, не нашла работу, продолжила пить и оставлять свое чадо в одиночестве на длительное время.

Ребенка передали на попечение органов опеки, так как оставлять его с ней было опасно. Горе-мать обязана платить алименты, а в дальнейшем ей грозит лишение родительских прав и в отношении третьего ребенка. Решение вступило в законную силу.





Фото: Номер один