Общество 05.07.2023 в 09:00

Зачем?

Есть два извечных вопроса: кто виноват и что делать
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Текст: Номер один
Зачем?

Но, глядя на художества наших горе-строителей, понимаешь, что вопросов на самом деле три. И третий звучит так: зачем?! 

Философские размышления на этот счет нам навеяла недавняя дорожная «инновация». В Сети появилось фото дороги по улице Борсоева. Совсем недавно там начали ремонт. Увы, он пошел «немного» не по плану – строители зачем-то покрыли асфальтом ливневую канализацию.

- Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо. Отлично. Прекрасно. Если он качественный! Но зачем «ливневку» закатывать в асфальт? И так она не справляется, - возмущен анонимный автор.

Невольно на ум приходят Равшан и Джамшут – герои комедийного шоу «Наша Russia», которые на вопросы, подобные тому, который задал автор поста, всегда грустно отвечали: «Зачем ругаешься, насяльника?».

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