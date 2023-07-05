Но, глядя на художества наших горе-строителей, понимаешь, что вопросов на самом деле три. И третий звучит так: зачем?!

Философские размышления на этот счет нам навеяла недавняя дорожная «инновация». В Сети появилось фото дороги по улице Борсоева. Совсем недавно там начали ремонт. Увы, он пошел «немного» не по плану – строители зачем-то покрыли асфальтом ливневую канализацию.

- Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо. Отлично. Прекрасно. Если он качественный! Но зачем «ливневку» закатывать в асфальт? И так она не справляется, - возмущен анонимный автор.

Невольно на ум приходят Равшан и Джамшут – герои комедийного шоу «Наша Russia», которые на вопросы, подобные тому, который задал автор поста, всегда грустно отвечали: «Зачем ругаешься, насяльника?».