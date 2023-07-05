Общество 05.07.2023 в 10:04

Столицу Бурятии вновь немного притопило с неба

В Улан-Удэ сегодня с утра откачали 1,1 тыс кубометров дождевых вод
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Текст: Номер один
Столицу Бурятии вновь немного притопило с неба
Лужи в Улан-Удэ сегодня откачивают с четырех утра. Основные скопления вод после ночного дождя были ликвидированы до восьми часов утра. Днем вакуумные машины выехали на повторную откачку луж, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Работы велись на улицах Жердева, Сахьяновой, Лебедева, Боевой, Ключевской, Дарханской, Ленина, Кирова, Балтахинова, Смолина, Кабанской, на пр. Победы, на Читинском переезде и на Арбате.

Также мотопомпы весь день откачивали воду из накопительных емкостей, куда поступает вода из ливневых канализаций, чтобы при следующем дожде обеспечить качественный отвод воды.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.

Фото: ulan-ude-info.ru
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стихия дождь Улан-Удэ

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