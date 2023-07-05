В Бурятии спасатели ищут человека в Закаменском районе

В Бурятии сегодня утром сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в улус Дутулур Закаменского района на поиски 65-летнего мужчины, который 30 июля ушел из гостевого дома, расположенного в местности «Майсота», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Мужчина ушел в лесной массив по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. В поисках пропавшего мужчины участвуют сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей.О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС