Общество 05.07.2023 в 11:19

В Бурятии спасатели ищут человека в Закаменском районе

Мужчина ушел в лесной массив по направлению к реке Джида и не вернулся
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели ищут человека в Закаменском районе
В Бурятии сегодня утром сотрудники  Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в улус Дутулур Закаменского района на поиски 65-летнего мужчины,  который 30 июля ушел из гостевого дома, расположенного в местности «Майсота», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мужчина ушел в лесной массив по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. В поисках пропавшего мужчины участвуют сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей.

О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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