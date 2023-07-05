Общество 05.07.2023 в 14:22

Японцы подарили премьер-министру Монголии собаку «акита-ину»

Этой же породы был и легендарный Хатико, которому в этом году исполнилось бы 100 лет
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Японцы подарили премьер-министру Монголии собаку «акита-ину»
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял в члена Палаты представителей парламента Японии Такаси Эндо.
Во время встречи Такаси Эндо передал Оюун-Эрдэнэ щенка породы «акита-ину», сообщило МОНЦАМЭ.

Собака является подарком бывшего премьер-министра Японии Есихидэ Суга. Трехмесячного щенка-самца зовут «Кидзуна», что в переводе означает «родственные узы» или «узы дружбы».

Во время открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио премьер-министр Монголии совершил свой первый зарубежный визит в Японию. Ёсихидэ Суга, который в то время был премьер-министром, поблагодарил своего монгольского коллегу за приезд в Японию в то время, когда она выполняет историческую задачу по проведению Олимпийских игр в сложных условиях пандемии, сказав, что в качестве символа гармонии и дружбы он подарит ему собаку акита-ину.

«Акита-ину» - охотничья собака, выведенная в провинции Акита на японском острове Хонсю. В японской народной литературе, сказках, романах и художественной прозе собака изображается как символ верности, мужества и силы. Легендарный пес Хатико, который 10 лет ждал своего хозяина и был увековечен в виде статуи на железнодорожном вокзале района Сибуя в Токио, принадлежит к породе «акита-ину».

Такаси Эндо сказал, что это событие совпадает с юбилеем легендарного пса Хатико, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Фото: montsame.mn
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