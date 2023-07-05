Общество 05.07.2023 в 14:36
В улан-удэнском парке по-новому зацветет «Лотос»
В парке «Юбилейный» начался ремонт пруда
Текст: Евгения Гармаева
В улан-удэнском парке «Юбилейный» обновят инфраструктуру. Здесь начался капитальный ремонт пруда, который продлится до конца июля.
Вдобавок установят новую подсветку пруда для освещения «Лотоса» в ночи.
«За это время рабочие заменят металлокомпозитное покрытие композиции «Лотос», отремонтируют бетонное основание пруда, частично заменят поврежденную керамическую плитку. Кроме того, будет установлен циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды, дезинфектор. На самой конструкции проведут антикоррозийную обработку»,
- рассказали в администрации города.
Фото: администрация города