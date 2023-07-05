Общество 05.07.2023 в 14:36

В улан-удэнском парке по-новому зацветет «Лотос»

В парке «Юбилейный» начался ремонт пруда
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Текст: Евгения Гармаева
В улан-удэнском парке по-новому зацветет «Лотос»

В улан-удэнском парке «Юбилейный» обновят инфраструктуру. Здесь начался капитальный ремонт пруда, который продлится до конца июля.

«За это время рабочие заменят металлокомпозитное покрытие композиции «Лотос», отремонтируют бетонное основание пруда, частично заменят поврежденную керамическую плитку. Кроме того, будет установлен циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды, дезинфектор. На самой конструкции проведут антикоррозийную обработку», 

- рассказали в администрации города.
Вдобавок установят новую подсветку пруда для освещения «Лотоса» в ночи.


Фото: администрация города

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парк юбилейный инфраструктура

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