В Бурятии пьяный пенсионер на «Ниве» протаранил «Хонду»

В Бурятии накануне около 14:40 в Прибайкальском районе 66-летний водитель автомобиля «Нива», будучи в состоянии алкогольного опьянения в километре от села Еловка совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим» под управлением 53-летнего водителя.В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении нарушителя составлен административный материал.Фото: ГИБДД