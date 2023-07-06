Общество 06.07.2023 в 10:04
В Бурятии пьяный пенсионер на «Ниве» протаранил «Хонду»
С травмами в больницу госпитализирован 72-летний пассажир иномарки
Текст: Номер один
В Бурятии накануне около 14:40 в Прибайкальском районе 66-летний водитель автомобиля «Нива», будучи в состоянии алкогольного опьянения в километре от села Еловка совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим» под управлением 53-летнего водителя.
В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.
Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении нарушителя составлен административный материал.
Фото: ГИБДД
В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.
Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении нарушителя составлен административный материал.
Фото: ГИБДД
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