В Бурятии свалки убирают под контролем приставов

В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы обязали районную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в республиканском управлении ФССП.Свалки фактически находились в пригороде Улан-Удэ - Одна в границах села Поселье на площади более 1 200 квадратных метров. Вторая свалка площадью свыше 2 250 квадратных метров - в селе Сужа.«По иску прокурора Иволгинского района суд обязал районную администрацию устранить нарушения природоохранного законодательства и убрать несанкционированные свалки. В установленные сроки решения суда не были исполнены. Исполнительные производства были возбуждены в Иволгинском районном отделении судебных приставов», - рассказали в УФССП по Республике Бурятия.Судебный пристав-исполнитель вручил администрации постановления о возбуждении исполнительных производств, требование о необходимости исполнения решений суда, а также предупредил, что за неисполнение решения суда может наступить уголовная ответственность в соответствии со статьей 315 УК РФ.На сегодняшний день обе свалки, создававшие угрозу окружающей среде и населению района, ликвидированы в полном объеме. В ходе проверки судебным приставом было установлено, что захламленные территории полностью очищены от твердых бытовых отходов.Фото: УФССП по Бурятии