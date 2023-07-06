Общество 06.07.2023 в 10:16

В Бурятии свалки убирают под контролем приставов

В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две несанкционированные свалки
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Текст: Номер один
В Бурятии свалки убирают под контролем приставов
В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы обязали районную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Свалки фактически находились в пригороде Улан-Удэ - Одна в границах села Поселье на площади более 1 200 квадратных метров. Вторая свалка площадью свыше 2 250 квадратных метров - в селе Сужа.

«По иску прокурора Иволгинского района суд обязал районную администрацию устранить нарушения природоохранного законодательства и убрать несанкционированные свалки. В установленные сроки решения суда не были исполнены. Исполнительные производства были возбуждены в Иволгинском районном отделении судебных приставов», - рассказали в УФССП по Республике Бурятия.

Судебный пристав-исполнитель вручил администрации постановления о возбуждении исполнительных производств, требование о необходимости исполнения решений суда, а также предупредил, что за неисполнение решения суда может наступить уголовная ответственность в соответствии со статьей 315 УК РФ.

На сегодняшний день обе свалки, создававшие угрозу окружающей среде и населению района, ликвидированы в полном объеме. В ходе проверки судебным приставом было установлено, что захламленные территории полностью очищены от твердых бытовых отходов.

Фото: УФССП по Бурятии

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