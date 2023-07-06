В Улан-Удэ черной краской облит бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова

В Улан-Удэ произошел вопиющий случай вандализма. Сегодня утром неизвестные облили черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова в парке, носящем его имя, сообщила Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.Подано заявление в полицию, ведутся следственные действия.Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями этого преступления, видели вандалов, просьба обратиться по телефону: +7 (914) 842-90-69, попросили в дирекции.родился 20 июня 1916, деревня Чуприно Сокольского района Вологодской области, командир взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта.Учился в школе ФЗУ (позже ГПТУ № 9, ныне техникум водных магистралей) в городе Архангельске. Работал слесарем в Вологде. В 1935 году по комсомольской путёвке прибыл на вновь построенный паровозоремонтный завод в городе Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. Работал слесарем в паровозосборочном цехе. В августе 1942 года был призван в Красную Армию. Окончил Забайкальское военно-пехотное училище в Нижней Берёзовке (Улан-Удэ). В действующей армии с апреля 1943 года. 16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант С. Н. Орешков в критическую минуту боя, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценою жизни способствовал выполнению взводом боевой задачи.Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ