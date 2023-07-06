Общество 06.07.2023 в 12:10

В Бурятии на курорте Аршан поток воды размыл улицу и снес деревья

Вода также накрыла 5 приусадебных участков (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на курорте Аршан поток воды размыл улицу и снес деревья

Сегодня в соцсети «Тунка online» опубликовали кадры, снятые на популярном курорте в Тункинском районе. На кадрах видно, что стихия разыгралась в местности Аршан.

 

«Бурным потоком воды размыло улицу, повалило деревья. Местные жители сегодня выйдут расчищать проезжую часть», 

 - пишет автор видео.
  Ситуацию прокомментировали в МЧС Бурятии. Подтопило 5 приусадебных участков, подтопленных домов нет. Ситуация находится на контроле Главного управления.




Фото: скриншот из видео

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Аршан тункинский район

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