В Бурятии на курорте Аршан поток воды размыл улицу и снес деревья

Сегодня в соцсети «Тунка online» опубликовали кадры, снятые на популярном курорте в Тункинском районе. На кадрах видно, что стихия разыгралась в местности Аршан.

«Бурным потоком воды размыло улицу, повалило деревья. Местные жители сегодня выйдут расчищать проезжую часть»,

- пишет автор видео.



Ситуацию прокомментировали в МЧС Бурятии. Подтопило 5 приусадебных участков, подтопленных домов нет. Ситуация находится на контроле Главного управления.









Фото: скриншот из видео