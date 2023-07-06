Общество 06.07.2023 в 12:10
В Бурятии на курорте Аршан поток воды размыл улицу и снес деревья
Вода также накрыла 5 приусадебных участков (видео)
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в соцсети «Тунка online» опубликовали кадры, снятые на популярном курорте в Тункинском районе. На кадрах видно, что стихия разыгралась в местности Аршан.
Ситуацию прокомментировали в МЧС Бурятии. Подтопило 5 приусадебных участков, подтопленных домов нет. Ситуация находится на контроле Главного управления.
«Бурным потоком воды размыло улицу, повалило деревья. Местные жители сегодня выйдут расчищать проезжую часть»,
- пишет автор видео.
Фото: скриншот из видео
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