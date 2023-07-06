Общество 06.07.2023 в 18:00

В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей

В них воспитывают 73 177 детей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей

Накануне в Благовещенске стартовала VIII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». От Бурятии в мероприятии принимают Бурятию представят зампред Правительства РБ – министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

 Директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк рассказал, что на конец 2022 года зарегистрировано 156 817 семей с тремя или более детьми, что на 23 954 семьи больше, чем в 2019 году.

В Бурятии насчитывается почти 23 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 73177 детей, сообщают в правительстве Бурятии.

 По данным Росстата, Дальний Восток является одним из самых «многодетных» округов в России. В 2022 году правительство вместе с регионами Дальнего Востока разработало новые стратегические инициативы для ДФО. Одна из них рассчитана на помощь в погашении ипотеки семьям, где с 1 января 2023 года родится третий ребенок. В пилотном регионе – в Приморском крае - сумму, которую семья может получить на эти цели, увеличили с 450 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Пока мера будет действовать при рождении ребенка до конца 2023 года. На эти цели планируется выделить свыше 450 миллионов рублей.

«Председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко, выступая на сессии, призвал распространить эту меру – выплату по 1 миллиону рублей за рождение третьего ребенка – на все регионы Дальнего Востока, а также на субъекты РФ, где отмечается неблагоприятная демографическая ситуация»,

- сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото:  Номер один

 

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