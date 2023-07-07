Осторожно, злой хозяин!

Бродячие собаки держат Бурятию в страхе не первый год. Словно воспаленный нарыв на теле размеренной жизни эта проблема пульсирует в новостях ежегодно. Бороться за безмятежные прогулки граждан по городу помогают службы отлова. Но кто бы мог подумать, что, утопая в зубастых оскалах, люди сами вставляют себе палки в колеса? За последнее время случаи нападений на ловцов собак участились с новой силой.



Система ОСВВ



Программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» разработана зоозащитниками еще в 90-е годы. Тогда же ее впервые запустили в Москве. По сей день способ обращения с бездомными собаками, известный как ОСВВ, успешно работал во многих городах России. Во многих, но не во всех.



В прошлом году на бездомных собак в Бурятии потрачено 169,7 млн рублей. В 2023 году запланировано 112,2 млн. Всего за два года набежала сумма в 281,9 млн. Как оказалось, четвероногие кишащие средь улиц города весьма финансово затратны для нашей республики. Стоит отметить, что собак по Улан-Удэ много. А на весь город существует только три cлyжбы oтлoвa: OOO «Aнaндa», OOO «ЦACC» и «ИП Жиxapeвa». Все они работают на два «фронта» - отлов и приют, который давно переполнен.



Но, судя по сложившейся за последние годы ситуации, отлавливать клыкастых вот-вот будет некому. Из-за давно укоренившегося стереотипа, что отловщики - это «смерть с сачком», нападения на самих сотрудников службы только усилились.



Вырвали из лап смерти



Начиная с февраля этого года в Железнодорожном и Октябрьском районах отловлено 1334 собаки. К слову, в том же месяце «ИП Жиxapeвa» и OOO «Aнaндa» поменялись районами. Изменения связаны c пoдпиcaниeм нoвыx кoнтpaктoв нa oтлoв.



- Наша история началась четыре года назад с волонтерского движения. Мы оказывали помощь бездомным, брошенным животным, а также попавшим в тяжелую ситуацию. Потом у нас открылся приют «Право на жизнь 03». А позже мы стали работать по программе ОСВВ. Сейчас в нашем приюте на пожизненном обеспечении находятся 150 собак. Они не относятся к отловленным. Очень многих собак, нуждающихся в специальном содержании, мы передаем в приют «Ананда». Это самый большой приют в Бурятии, - рассказывает сотрудница «ИП Жиxapeвa» Алена Родевич.



У служб отлова есть определенная договоренность, что все собаки, пойманные по городу, передаются в «Ананду». За исключением тех, кто нашел своих старых или обрел новых хозяев. С февраля месяца им передано 900 особей. Сейчас на их территории проживает почти 3000 собак.



За последнее время команда «ИП Жиxapeвa» не только отловила 1 334 безнадзорных особи, но и спасла множество жизней. В апреле волонтеры узнали о черной собачке, которую сбил поезд. Она почти не двигалась и лежала в поле. Одну лапку ей оторвало по колено, вторую отрезало полностью. Волонтеры попросили помощи отловщиков, чтобы доставить еще живое существо до ветклиники. В тот же день собаку прооперировали, пришлось ампутировать часть хвоста. Сейчас с животным все хорошо, она по-прежнему находится в клинике и получила не только еще один шанс на жизнь, но и новое имя - Санька. Скоро для черненькой девочки закажут коляску, собачка вновь сможет бегать. Однако малышке по-прежнему не хватает семьи.



Еще одно ушастое чудо чуть не погибло в июне. В тот день мимо него проходил мужчина, он и вызвал службу отлова ради спасения одинокого пса.



- Всегда с болью в сердце смотрели ролики о собаках, попавших в гудрон или битум. А тут нам самим пришлось это увидеть и испытать воочию. Утром на наш рабочий номер отлова позвонил мужчина, сказал, что с утра нашел собаку, попавшую в эту страшную «ловушку». Как мог, он помогал бедняге продержаться до прибытия помощи. Оттащил с опасного участка, разлепил лапы, прочистил рот, глаза. И ждал помощи так же, как и пес, - пишет Элмира Жихарева.



Собаку, провалившуюся в гудрон, доставили в клинику для животных. Освобождать ее от отравляющей массы пришлось очень долго. На это ушло как минимум 20 литров масла, купленного сотрудниками для отмывания шкуры и шерсти. В конечном итоге собаку все-таки удалось побрить и выяснить пол. Мальчика пролечили. Отчаянно тянувшийся к жизни пес получил имя Тема - в честь своего спасителя.



Не прошла мимо рук наших отловщиков и ужасающая история Музы. В мае местная жительница обнаружила собаку с проволокой на шее. Животное шло по дороге и добралось до территории Этнографического музея народов Забайкалья. Оттуда пушистую девочку забрали ловцы и доставили в ветеринарную клинику. У сотрудников сложилось впечатление, что проволока не просто обвилась вокруг горла, а что животное целенаправленно душили «железной веревкой». Кстати, собака получила кличку в честь места, где ее нашли. Сейчас рана на шее почти затянулась, но, к сожалению, остался огромный шрам. Муза по-прежнему ищет себе новый дом. Как и другие собаки.



Человек человеку - волк



Как оказалось, сотрудники службы отлова бездомных собак вовсе не «смерть с сачком», а, даже наоборот, спасители. Но, несмотря на их героические поступки, многие видят в них только плохое. Стоит ловцам появиться на горизонте - конфликт практически неизбежен.



В первую очередь на отловщиков нападают во время вызова. Каждый день им поступает в среднем от трех до восьми заявок. Каждую из которых они юридически обязаны выполнять.



- У нас ловцы не только парни. Был один случай, когда нашей девушке чуть не сломали руку на выезде. Поступила заявка о самовыгуле. Бригада приехала на место, отловила собаку в сачок. После чего вдруг из ниоткуда выбежала женщина и давай животное из сачка выдирать. Схватила палку и со всей силы ударила нашу сотрудницу по руке, оставив ей здоровенную гематому. Пришлось срочно ехать в травмпункт, фиксировать все. Потом, конечно же, написали заявление о нападении. А та женщина написала на нас за кражу собаки. Очень неприятная история, - вспоминает Алена.



Еще один случай нападения на одну из хрупких сотрудниц произошел в районе кладбища, расположенного в микрорайоне Горького. На этот раз службе отлова предстояло вступить в неравный бой с мужчиной, держащим в руке нож.



- Очередная заявка. Кто-то подкармливал в том районе собаку. Бригада отправилась на вызов, успешно отловила ее. Уже даже погрузили в клетку, как появился мужчина. Это был местный житель, как раз-таки и подкармливающий ее. Он кричал, чтобы они отпустили собаку, и гонял их вокруг этой клетки. В какой-то момент замахнулся, полоснул куртку девушки, а также поранил ее руку ножом. По итогу на него не завели дело. Как оказалось, он состоял на учете в психдиспансере, - рассказывает Алена Родевич.



По ее словам, это произошло не в первый раз. Регулярно выезжающие туда бригады отлова уже видели странного мужчину два раза. В один из дней он шел куда-то с пакетом, а в другой руке удерживал нож.



В службе отлова от нападений страдают не только девушки. Регулярно в стрессовых ситуациях оказываются и парни. Буквально пару недель назад на сотрудника «ИП Жиxapeвa» совершенно вооруженное нападение.



- Наши специалисты отловили крупную собаку, находящуюся на самовыгуле. Это была уже далеко не первая заявка в ДНТ «Перспектива» - каждую неделю их набирается по три штуки. Животное бегало по улице Нежности без какого-либо контроля. Парни поймали собаку в сачок, после чего выбежали хозяева и соседи. Женщины начали толкать сотрудников и кричать. Один из мужчин достал нож, погонял ловцов, сломал инвентарь и «героически» выпустил собаку. Конечно же, ловца еще поваляли по земле и побили. Здесь администрация быстро выехала и решила проблему, - говорит Алена.



Сейчас по этому инциденту идет расследование. На мужчину, напавшего на отловщиков, завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь хозяину собаки грозит до двух лет лишения свободы.



Если произошла ситуация, что служба отлова поймала на ваших глазах собаку, хозяином которой вы являетесь, самое главное, не паникуйте. Спокойно подойдите к сотрудникам, обменяйтесь контактами, они прямо на месте вам все объяснят, как и что делать дальше.



Закон есть закон



А все-таки что происходит с животным после того, как его поместили в клетку и повезли в неизвестном направлении? «Наверное, усыпляют!» - так звучит давно укоренившийся стереотип.



- Ничего сверхъестественного. Собаку ожидает десятидневный карантин в определенном вольере. Потом, если со здоровьем животного все нормально, стерилизация. Затем на ухо нацепляют бирку, под кожу устанавливают чип и полностью прививают от распространенных болезней. Чумка, бешенство и т. д. У нас на территории есть свой ветеринарный блок с докторами. После стерилизации особь сутки находится в клетке. Чтобы проверить, как заживает боковой шов. Не разгрызла ли она его. А уже на 12-й день отпускают в общий вольер, - объясняет сотрудник отлова Алена Родевич.



Раньше собак после 17-го дня выпускали на волю, но теперь такая роскошь доступна не каждой особи. Из-за нововведения в законодательстве к выпуску подлежат лишь те животные, которые составляют меньше 25 см в холке. Остальные же остаются в приюте с надеждой на новый дом. За прошедшие полгода вернуться в родные края удалось только одной собаке.



- Закон оказался совершенно бесполезен. По городу собак меньше не стало, они все прибегают из частного сектора. Вдобавок резко ухудшилось положение в наших приютах. Они почти переполнены из-за запрета на выпуск крупных собак. Этот закон стал ловушкой и для собак, и для отлова, и для жителей города, - сокрушается Алена Родевич.



Остается надеяться на нововведение. С 24 июня в силу вступили изменения в КоАП РФ. Теперь ветеринарные инспекторы штрафуют людей за жестокое обращение с животными, не относящееся к уголовной ответственности. В понятие «жестокое обращение» включается и выброс животных. Безответственных владельцев собак ждут штрафы на сумму до 15 тыс. рублей, должностных лиц - до 30 тыс. рублей, юрлиц - до 100 тыс. рублей.



Однако отловщики по-прежнему отмечают один из самых успешных аспектов борьбы с бродячими собаками - стерилизация и кастрация. Если бы 80% особей, находящихся на просторах города, потеряли бы возможность размножаться, то проблема бы в несколько раз уменьшилась за ближайшие пять-шесть лет. А пока главным рассадником «зубастой агрессии» по-прежнему остается широко разросшийся частный сектор. В лабиринтах которого ловцы сталкиваются с нападениями, совершаемыми людьми чаще, чем животными.



Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ