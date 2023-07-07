Общество 07.07.2023 в 16:00

В районе Бурятии для переселенцев из аварийных домов обустраивают дворы

Жители ждали эти площадки несколько лет
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии для переселенцев из аварийных домов обустраивают дворы

В городе Закаменск Закаменского района проходят ремонтные работы во дворах по улицам Комсомольская, 9А и 11А и Ленина, 56А. Сейчас на двух придомовых территориях обустраивают проезды, устанавливают новое освещение, лавочки и урны, сообщают в Минстрое Бурятии.

Несколько лет назад в Закаменске были построены два многоквартирных дома. В новые квартиры переехали люди, которые ранее проживали в аварийном жилищном фонде. Для полноценного комфорта не хватало только обустроенных дворов. В этом году появилась возможность их построить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Работы ведутся по минимальному перечню. То есть здесь проводится асфальтирование, установка лавочек, урн, и освещения. На сегодня уже уложен бордюрный камень, подготовлено основание для укладки асфальта. Стоимость работ составляет около шести миллионов рублей. Завершить благоустройство планируют до конца июля»,

  – рассказал первый заместитель главы Закаменского района Александр Тудунов.
Во дворе улицы Ленина, 56А, идет строительство многофункциональной детской площадки по проекту «1000 дворов». Ее стоимость – 10 млн рублей.



Фото: Минстрой РБ
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