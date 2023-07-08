В Улан-Удэ закрыли движение с улицы Коммунистическая на площадь Советов

В ночь с 7 на 8 июля подрядная организация начала асфальтировать участок на пересечении Ербанова-Коммунистическая протяженностью 30 метров.

Работы должны были закончить сегодня рано утром до открытия трамвайного движения.

- Но на утро 8 июля подрядчик не справился с поставленной задачей и не доложил асфальт, протяженностью 12 метров. Из-за некомпетентных действий подрядчика сегодня будет закрыт проезд для автотранспорта налево - с улицы Коммунистическая на площадь Советов. Работы по асфальтированию будут проводиться сегодня ночью, после закрытия трамвайного движения, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Напоминаем, что сегодня трамваи на данном участке курсируют до 22:00.

МУП «Управление трамвая», приступая к капитальному ремонту на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая, подписало договор на восстановление асфальтового покрытия с подрядной организацией ООО "Арм инвест".

Мэрия Улан-Удэ приносит горожанам извинения за доставленные неудобства в связи с капитальным ремонтом путей.





Фото: администрация Улан-Удэ