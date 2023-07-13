Общество 13.07.2023 в 09:00

Доверенность на автомобиль

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Текст: Номер один
Доверенность на автомобиль
Номер один

Вопрос: «В каких ситуациях может понадобиться доверенность на автомобиль?»

Игорь Тимофеевич С.

Управлять чужим автомобилем можно без доверенности, достаточно вписать водителя в полис ОСАГО. Но есть ситуации, когда собственнику транспортного средства придется оформить доверенность:

- Покупка, продажа или дарение автомобиля. Если собственник не может лично присутствовать при сделке, он может оформить доверенность на представителя, чтобы тот подписал за него документы.

- Совершение регистрационных действий. Например, поставить автомобиль на учет в ГИБДД, снять с учета, сменить номера, оформить новый ПТС на замену утерянному или испорченному.

Кроме того, доверенность может потребоваться, чтобы:

- выехать на чужом автомобиле за границу;

- забрать машину со штрафстоянки;

- пройти техосмотр;

- оформить полис каско.

 Если водитель, который не является собственником, нарушит ПДД или попадет в ДТП по своей вине, доверенность поможет хозяину автомобиля доказать в суде свою невиновность, чтобы избежать штрафов и возмещения ущерба.

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