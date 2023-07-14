Общество 14.07.2023 в 09:00

Изменения Пушкинской карты

Новые правила
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Текст: Номер один
Изменения Пушкинской карты
Номер один

Вопрос: «Слышала, что появились новые правила пользования Пушкинской карты. Какие именно?» 

Александра И.

Пользоваться Пушкинской картой станет еще удобнее и безопаснее. Для этого ведомства подготовили новые правила:

1. Если мероприятие отменят, то деньги вернут без заявления, а о переносе или любых изменениях проинформируют заранее.

2. Нельзя будет купить сразу несколько билетов на одно событие и взять их для своих друзей и родственников. Они станут именными, а покупатель должен иметь учетную запись на «Госуслугах».

3. Владельцев карты надежнее защитят от мошенников. Раньше злоумышленники регистрировали ИП в сфере культуры и торговали билетами на фальшивые мероприятия. Теперь продажей сможет заниматься только единый оператор.

4. Организации культуры и билетные операторы должны будут зарегистрироваться на платформе «PRO.Культура.РФ».

5. Введут новые требования для учреждений культуры: быть зарегистрированным как юрлицо и иметь материально-технические ресурсы для оказания услуг. Например, театральное здание или выставочный зал.

6. Заявки для участия в программе «Пушкинская карта» будет рассматривать специальный совет экспертов в течение не более двух недель.

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