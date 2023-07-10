Транссиб становится все более доступным для инвалидов

За первое полугодие 2023 года 3 865 маломобильных пассажиров получили необходимую помощь на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос на специальные услуги увеличился на 17%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 10 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский (свыше 1,6 тыс), Улан-Удэ (около 870), Тайшет (287) и Падунские Пороги (174).Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса.Фото: сompany.rzd.ru