Бурятия получила статус «Прорыв года» по итогам эффективности в промышленной сфере

Бурятия по итогам рейтинга эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2022 год вошла в число лучших и отмечена наградой «Прорыв года». Награду их рук заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова получил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, проходящей в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе правительства республики.Так, по данным рейтинга, Бурятия в 2022 году продемонстрировала наибольший рывок в развитии промышленности, поднявшись на 26 позиций вверх, и занимает на сегодняшний день 25-е место среди регионов России.«Для нас рейтинг не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки, либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику, – отметил Денис Мантуров.Он добавил, что особый упор делается на обеспечение отраслей высококвалифицированными специалистами. Высоко оцениваются инициативы по созданию образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и другие меры, которые регионы предпринимают для развития кадрового потенциала. Также одним значимым фактором является работа по расширению промышленной инфраструктуры. Речь идет не только о масштабировании существующих площадок, но и о создании новых промышленных объектов, индустриальных парков и кластеров.«Лучшие кейсы, выявленные в процессе оценки, мы транслируем через федеральные практики другим регионам. Тем самым совершенствуем качество госуправления в промышленной сфере в целом по стране», – сказал Денис Мантуров.Эта работа проводится в первую очередь для того, чтобы вовлечь регионы в развитие промышленного комплекса, определить точки роста развития субъектов, обеспечить обмен опытом по лучшим региональным практикам, и конечно, выявить слабые и сильные стороны субъектов, чтобы сформировать комплексный подход к дальнейшему развитию отрасли.С текущего года изменен подход к рейтингованию, исключены показатели, отражающие исключительно наличие каких-либо инструментов (регионального ФРП, региональной стратегии развития промышленности) и не характеризующие развитие в отрасли, а некоторые показатели были унифицированы. Сделан упор на динамику, обновленная методика расчета позволяет оценить работу региональных команд по направлениям, на которые региональный министр способен оказать непосредственное влияние. Учтена экономическая ситуация 2022 года, определенные показатели скорректированы к уменьшению в шкале расчета.Фото: egov-buryatia.ru