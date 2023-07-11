Общество 11.07.2023 в 09:20
Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти
Всего в июне в республике было открыто более 4 400 вакансий
Текст: Номер один
За первый летний месяц спрос на персонал в Бурятии вырос еще на 7% (в сравнении с маем), по всей стране – на 9%, сообщает Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги июня на рынке вакансий
Наиболее заметно в июне увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «Юристы» (+37%), «Маркетинг, реклама, пиар» (33%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+21%), «Закупки» (+16%), «Добыча сырья» (+15%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+14%).
В то же время было открыто на 31% меньше (чем в мае) вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», на 30% снизилось число предложений для сферы «Наука, образование», на 26% – «Высший и средний менеджмент».
Всего в июне в Республике Бурятия было открыто более 4 400 вакансий. Чаще всего это были предложения для специалистов из профессиональных сфер: «Рабочий персонал» (35%), «Строительство, недвижимость» (22%), «Транспорт, логистика, перевозки» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (19%).
«Количество активных вакансий в Бурятии увеличивается. В июне 2023 года было открыто сразу на 43% больше предложений о работе, чем в аналогичный период год назад. В целом рынок труда полностью восстановился после событий 2022 года. Более того: на фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, узкие специалисты. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор без предубеждений и инклюзивность, то есть, привлечение кандидатов из разных возрастных когорт (14+, 50+) и с разным социальным статусом», - заключает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Фото: egov-buryatia.ru
Наиболее заметно в июне увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «Юристы» (+37%), «Маркетинг, реклама, пиар» (33%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+21%), «Закупки» (+16%), «Добыча сырья» (+15%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+14%).
В то же время было открыто на 31% меньше (чем в мае) вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», на 30% снизилось число предложений для сферы «Наука, образование», на 26% – «Высший и средний менеджмент».
Всего в июне в Республике Бурятия было открыто более 4 400 вакансий. Чаще всего это были предложения для специалистов из профессиональных сфер: «Рабочий персонал» (35%), «Строительство, недвижимость» (22%), «Транспорт, логистика, перевозки» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (19%).
«Количество активных вакансий в Бурятии увеличивается. В июне 2023 года было открыто сразу на 43% больше предложений о работе, чем в аналогичный период год назад. В целом рынок труда полностью восстановился после событий 2022 года. Более того: на фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, узкие специалисты. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор без предубеждений и инклюзивность, то есть, привлечение кандидатов из разных возрастных когорт (14+, 50+) и с разным социальным статусом», - заключает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Фото: egov-buryatia.ru
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