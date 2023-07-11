«Ночь ёхора» собрала 15 тыс зрителей и участников

В Бурятии фестиваль «Ночь ёхора» посетили около 15 тыс зрителей. Это абсолютный рекорд фестиваля, сообщило сегодня министерство культуры республики, обнародовав данные МВД, которое занималось безопасностью события.Напомним, фестиваль, ежегодно организуемый театром «Байкал», прошел в субботу 7-го июля в Этнографическом музее народов Забайкалья. Судя по всему, «Ночь ёхора» станет одним из самых ярких событий этого лета для многих жителей и гостей столицы Бурятии.Пятнадцать тысяч зрителей – символичое число, потому что в этом году фестиваль прошел уже в 15-й раз, а в уже далёком 2008 году фестиваль начинался очень просто. Не было ни больших сцен, ни огромного количества светозвуковой аппаратуры, ни интерактивных площадок и фудкортов. Был только большой энтузиазм. Сделать так, чтобы древний круговой танец бурят – ёхор обрёл второе дыхание и стал популярным. Спустя 15 лет можно с уверенностью сказать – театру «Байкал» это удалось. Сегодня ёхор обрёл повсеместную популярность. Его танцуют и поют не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Ёхор танцуют и в Москве, и в Нью-Йорке, и во многих других столицах мира.В этом году конкурсная часть фестиваля собрала сотни участников, которые организовали 10 команд. Призовой фонд составил 400 тыс рублей. Компетентное жюри вынесло необычное решение. Исходя из критериев оценки и суммы набранных баллов, получилось два третьих, два вторых и два первых места. Так же были вручены дипломы за участие и спецпризы.Традиционный мастер класс по разучиванию различных видов ёхора – любимая часть фестиваля для многих участников. Для других – фестивальные концерты и просто сама атмосфера. Фестиваль завершился большим концертом с участием артистов театра «Байкал», гостей из Тувы, Калмыкии и Монголии. Финальный же Гранд Ёхор поражал воображение количеством участников. Дух всеобщего единения, став почти видимым, витал над территорией фестиваля.«Ёхор – важнейшая часть нематериального культурного наследия бурятского народа. Своим разнообразием он буквально отражает дух народа. Благодаря кропотливой работе театра «Байкал» он обретает широкую известность и становится популярнее», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Фото: minkultrb.ru