В районе Бурятии матери двух детей отказали в выплатах

В Заиграевском районе женщина направила в отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием двух несовершеннолетних детей. В нарушение Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в выплате пособия ей было отказано.

В связи с этим прокурор Заиграевского района внес представление управляющему отделения социального фонда по республике. По итогам незаконное решение об отказе в пособиях отменили.