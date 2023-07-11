Общество 11.07.2023 в 09:59
В районе Бурятии матери двух детей отказали в выплатах
В дело вмешалась прокуратура
Текст: Евгения Гармаева
В Заиграевском районе женщина направила в отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием двух несовершеннолетних детей. В нарушение Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в выплате пособия ей было отказано.
В связи с этим прокурор Заиграевского района внес представление управляющему отделения социального фонда по республике. По итогам незаконное решение об отказе в пособиях отменили.
«Выплата денежных средств матери детей произведена с момента поступления заявления»,
- пишут в Прокуратуре Бурятии.
Фото: Номер один
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