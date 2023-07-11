В Улан-Удэ видеокамера «поймала» более 280 водителей с непристегнутыми ремнями

В Улан-Удэ госавтоинспекция подвела итоги эксплуатации комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, установленной в рамках пилотного проекта по «ремешкам». Камера фиксирует нарушения ПДД, связанные с превышением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения и пренебрежения ремнем безопасности.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии в июне нынешнего года только одна эта видеокамера зафиксировала у автомобилистов 283 нарушений – они не пристегивали ремень безопасности.Напомним, что пункт 2.1.2 ПДД обязывает всех лиц в автомобиле применять ремни, если конструкция авто предусматривает их наличие. То есть, если на кресле есть ремень, его необходимо пристегнуть. Вид транспорта роли не играет, как и то, едет человек на переднем сидении, или на заднем.Штраф составляет 1000 рублей, при оплате в течение 20 дней действует скидка 50% от суммы.Фото: ГИБДД