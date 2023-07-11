В Улан-Удэ после дождей чистят ливневые канализации

Город приводят в порядок после обильных дождей. Так, после очистки «ливневок» полный самосвал песка вывезли с четырех улиц: Боевой, Ленина, Кирова, Куйбышева. Грязь накопилась за неделю, сообщают в Комбинате по благоустройству.



Сегодня ведется очистка ливневых перехватов на улицах Гаранина, Клыпина и Цивилева. Специалисты уберут песок и мусор из водостока, после чего канало-промывочной машиной промоют ливневую канализацию.



«Сроки выполнения зависят от сложности участка, количества выпавших осадков, мусора и песка, а также от местоположения ливневой канализации»,

- пояснил и.о. начальника по ремонтно-строительной работе Комбината по благоустройству Яков Никоноров.



«Для эффективного отведения воды в период дождей необходимо постоянно очищать ливневые канализации. После осадков они обычно забиваются песком и мусором. Мы оперативно приступаем к очистке ливневок, чтобы обеспечить их работоспособность»,

- говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



Сейчас упор сделан на очистку ливневых канализаций на центральных улицах города.