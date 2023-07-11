В Бурятии улус, которому пообещали «Чистую воду», рискует уйти под землю

В Бурятии в прошлом году улус Нурселение в Иволгинском районе близ Улан-Удэ вошел федеральный проект «Чистая вода». На 11 улицах проложили около 5 км труб, потратили 35,5 млн руб. Благами цивилизации планировали охватить 1,5 тыс человек, однако они до сих пор не могут дождаться воды, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Зимой жители Нурселения обратились в ОНФ по Бурятии с жалобой на отсутствие воды, а сейчас последствия ремонтных работ заявили о себе во всей красе – огромные провалы, расколы и трещины в местах магистральных колодцев, подмыв домов с раскуроченных улиц, подтопление подвалов.Опасные участки жители огораживают, чем могут – досками, веревками и шинами. Сегодня провалы подсыпали, но воды на многих водоколонках так и нет. А там, где есть, она течет желтая и неприятно пахнущая.«Мы уверены, что причина начинающейся коммунальной катастрофы в нарушении технологии работ и отсутствии стройконтроля. Значит, под вопросом и эффективность потраченных средств. Со всеми доводами мы обратились в прокуратуру республики – считаем необходимым обеспечить людей водой», – подчеркнули в региональном отделении ОНФ.Фото: ОНФ