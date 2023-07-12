В столице Бурятии проходят работы по замене водопроводных сетей

Специалисты «Водоканала» Улан-Удэ произведут сегодня плановые работы по замене водопроводного узла в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе предприятия.Так, с 10:00 до 18:00 под ограничение холодного водоснабжения попадут жители улиц Пушкина, Добролюбова, Чертенкова, Цивелева, Гагарина, Пржевальского, Х.Намсараева и Рылеева.Накануне, все абоненты, попадающие под отключение, были оповещены об этом смс-рассылкой от диспетчерской службы предприятия.Подвоз воды будет организован. Подробную информацию по маршруту движения автоцистерн необходимо уточнять по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.Фото: «Водоканал»