Общество 12.07.2023 в 10:11
В столице Бурятии проходят работы по замене водопроводных сетей
Без холодной воды останутся жители нескольких улиц Железнодорожного района
Текст: Номер один
Специалисты «Водоканала» Улан-Удэ произведут сегодня плановые работы по замене водопроводного узла в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе предприятия.
Так, с 10:00 до 18:00 под ограничение холодного водоснабжения попадут жители улиц Пушкина, Добролюбова, Чертенкова, Цивелева, Гагарина, Пржевальского, Х.Намсараева и Рылеева.
Накануне, все абоненты, попадающие под отключение, были оповещены об этом смс-рассылкой от диспетчерской службы предприятия.
Подвоз воды будет организован. Подробную информацию по маршруту движения автоцистерн необходимо уточнять по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.
Фото: «Водоканал»
Так, с 10:00 до 18:00 под ограничение холодного водоснабжения попадут жители улиц Пушкина, Добролюбова, Чертенкова, Цивелева, Гагарина, Пржевальского, Х.Намсараева и Рылеева.
Накануне, все абоненты, попадающие под отключение, были оповещены об этом смс-рассылкой от диспетчерской службы предприятия.
Подвоз воды будет организован. Подробную информацию по маршруту движения автоцистерн необходимо уточнять по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.
Фото: «Водоканал»
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