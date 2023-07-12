В Бурятии прокуратура защищает работниц ЛВРЗ

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о пенсионном обеспечении по обращениям работников Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода (АО «Желдорреммаш»).Установлено, что региональным отделением Ссоциального фонда России необоснованно отказано в назначении досрочной пенсии женщинам-машинистам кранов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.В целях восстановления прав работников Бурятский транспортный прокурор направил в суд исковые заявления о включении в трудовой стаж периодов работы, дающих право на назначение досрочной пенсии. Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования в полном объеме.Решения суда в законную силу пока не вступили.Фото: ЛВРЗ