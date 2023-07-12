Ученые встретили самку снежного барса с тремя котятами

В заповеднике «Саяно-Шушенский» в Красноярском крае во время экспедиции по учету численности сибирского горного козла, научные сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) и представители Хакасского республиканского отделения Русского географического общества встретили самку снежного барса с тремя котятами, рожденными в 2022 году, сообщили в минприроды России.Благодаря проделанной ранее системной работе по изучению индивидуальных участков снежных барсов, обитающих в заповеднике, и маркировочных точек, ученым удалось определить, где может находиться семья снежных барсов.«Встретить ирбиса в его естественной среде обитания – большая удача. Это очень скрытные и осторожные животные, обитающие высоко в горах, в труднодоступных для человека местах. В ходе проверки фоторегистраторов мы обнаружили относительно свежие снимки самки снежного барса с тремя котятами. Мы предполагали, в какое место они пойдут дальше, и решили проследовать за ними. В итоге экспедиционная группа смогла понаблюдать за недавно завершившими трапезу четырьмя ирбисами, которые спокойно реагировали на камеру», – рассказал начальник научного отдела объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский Бор» Роман Афанасьев.Фото: mnr.gov.ru