Общество 12.07.2023 в 11:09

Ученые встретили самку снежного барса с тремя котятами

Четыре ирбиса недавно завершили трапезу и спокойно реагировали на камеру
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Ученые встретили самку снежного барса с тремя котятами
В заповеднике «Саяно-Шушенский» в Красноярском крае во время экспедиции по учету численности сибирского горного козла, научные сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) и представители Хакасского республиканского отделения Русского географического общества встретили самку снежного барса с тремя котятами, рожденными в 2022 году, сообщили в минприроды России.

Благодаря проделанной ранее системной работе по изучению индивидуальных участков снежных барсов, обитающих в заповеднике, и маркировочных точек, ученым удалось определить, где может находиться семья снежных барсов.

«Встретить ирбиса в его естественной среде обитания – большая удача. Это очень скрытные и осторожные животные, обитающие высоко в горах, в труднодоступных для человека местах. В ходе проверки фоторегистраторов мы обнаружили относительно свежие снимки самки снежного барса с тремя котятами. Мы предполагали, в какое место они пойдут дальше, и решили проследовать за ними. В итоге экспедиционная группа смогла понаблюдать за недавно завершившими трапезу четырьмя ирбисами, которые спокойно реагировали на камеру», – рассказал начальник научного отдела объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский Бор» Роман Афанасьев.

Фото: mnr.gov.ru
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