Общество 12.07.2023 в 12:42
В Бурятии прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком
Пока гидрологическая обстановка остается сложной – в Улан-Удэ Селенга и Уда поднимаются
Текст: Номер один
В связи с ухудшением гидрологической ситуации по поручению исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева в республике начались проверки мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации негативных последствий паводка, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Заместитель прокурора республики Светлана Козлова совместно с представителями органов государственной власти республики и местного самоуправления выехали в Советский район Улан-Удэ. В ходе выезда проведен личный прием граждан, проживающих в зоне подтопления. По принятым обращениям организовано проведение проверок.
Прокуроры Баргузинского, Джидинского, Иволгинского, Курумканского и Кяхтинского районов, Гусиноозерский межрайонный прокурор оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранению последствий стихийного бедствия. По представлению прокуратуры Иволгинского района органами местного самоуправления района введен режим функционирования «Повышенная готовность».
Прокуроры Бичурского и Тункинского районов на местах осмотрели придомовые территории, провели личные встречи с местными жителями, пострадавшими от паводка.
В результате принятых прокурорами мер сформированы материальные резервы, подготовлены пункты временного размещения населения, организовано проведение противопаводковых мероприятий. Надзорные мероприятия продолжаются.
Между тем в Улан-Удэ продолжается подъем уровня рек. Как сообщили в мэрии города, уровень Селенги на сегодня – 205 сантиметров. За сутки река поднялась на 10 сантиметров.На реке Уда уровень воды – 144 сантиметра ( плюс 3 сантиметра за сутки). Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском районах.
Фото: epp.genproc.gov.ru
Заместитель прокурора республики Светлана Козлова совместно с представителями органов государственной власти республики и местного самоуправления выехали в Советский район Улан-Удэ. В ходе выезда проведен личный прием граждан, проживающих в зоне подтопления. По принятым обращениям организовано проведение проверок.
Прокуроры Баргузинского, Джидинского, Иволгинского, Курумканского и Кяхтинского районов, Гусиноозерский межрайонный прокурор оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранению последствий стихийного бедствия. По представлению прокуратуры Иволгинского района органами местного самоуправления района введен режим функционирования «Повышенная готовность».
Прокуроры Бичурского и Тункинского районов на местах осмотрели придомовые территории, провели личные встречи с местными жителями, пострадавшими от паводка.
В результате принятых прокурорами мер сформированы материальные резервы, подготовлены пункты временного размещения населения, организовано проведение противопаводковых мероприятий. Надзорные мероприятия продолжаются.
Между тем в Улан-Удэ продолжается подъем уровня рек. Как сообщили в мэрии города, уровень Селенги на сегодня – 205 сантиметров. За сутки река поднялась на 10 сантиметров.На реке Уда уровень воды – 144 сантиметра ( плюс 3 сантиметра за сутки). Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском районах.
Фото: epp.genproc.gov.ru
Тегистихия паводок прокуратура