Общество 12.07.2023 в 16:20

В Бурятии за шесть месяцев на дорогах погибли 53 человека

В республике пьют, как водители машин, так и пешеходы, а нарушения ПДД стали причиной 388 ДТП из 451
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Текст: Номер один
В Бурятии за шесть месяцев на дорогах погибли 53 человека
В Бурятии за шесть месяцев зарегистрировано 451 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 53 человека погибли и 581 человек травмирован, сообщила сегодня инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Бурятия Наталья Шагдуржапова на традиционной пресс-конференции в региональном МВД.

Основной причиной совершения ДТП явились нарушения Правил дорожного движения, допущенные водителями. По их вине зарегистрировано 399 ДТП, в результате которых 48 человек погибло и 525 получили ранения.

По вине водителей в состоянии опьянения совершено 74 ДТП, в которых 15 человек погибли и 96 ранены. За шесть  месяцев сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления без малого 3,9 тыс водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.

С участием пешеходов произошло 125 ДТП, треть из которых – по вине самих пешеходов (40 аварий). При этом, в 20 ДТП пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены почти 2,8 тыс пешеходов.

Дети в возрасте до 16 лет пострадали в каждом пятом ДТП. В результате 80 аварий 1 ребенок погиб и 91 несовершеннолетний травмирован.

Среди основных причин ДТП следует выделить: несоответствие скоростного режима (117 аварий), нарушение правил расположения транспортных средств (97 ДТП), неправильный выбор дистанции (23 ДТП) и выезд на полосу встречного движения (20 аварий).

Особую обеспокоенность вызывает рост числа ДТП, в которых люди получили травмы или погибли по причине пренебрежения ремнями безопасности. За полгода в 64 ДТП (+64%), где водители или пассажиры не были пристегнуты, погибли 28 человек (+115,4%) и 104 получили травмы различной степени тяжести (+25,3%).

Кроме того, увеличилось число происшествий по вине водителей, не имеющих прав на  управления транспортом. В 92 таких ДТП (+27,8%) погибли 14 участников дорожного движения и ранены 123 человека.

Фото: МВД по Бурятии

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