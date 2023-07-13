В Бурятии реки продолжают выход на поймы

В Бурятии вышли на пойму реки Селенга, Чикой, Уда и Баргузин. Уровень выхода от 6 до 91 сантиметров, сообщил республиканский гидрометцентр.На реке Селенга – выход воды на пойму наблюдается в Наушках, Усть-Кяхте, Новоселенгинске, Кабанске. На реке.Чикой – Чиккожзавод, село Усть-Кяхта. На реке.Баргузин – около села Баргузин, на реке Уда – село Усть-Эгита.В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен дальнейший подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.В районе Улан-Удэ на реке Селенга в ближайшие двое суток уровень воды может составить 218-228 см (уровень выхода воды на пойму 230 см). Есть угроза подмыва фундамента частного дома в СНТ «Весна» сохранится.Возможен выход грунтовых вод на территории садоводческих участков в СНТ «Ранет», ДНТ «Весна», «Коммунальник», СНТ «Урожай», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Дружба», СНТ «Сибиряк», ТСН «Левобережное», СОНТ «Судостроитель» (о.Уланский), СНТ «20 лет Победы», СНТ «Академия», ДНТ «Ранет», СНТ «Черёмушки» (о. Комсомольский), СНТ «Остров» (ул.Блюхера, Иркутская, Житкевича, Окинская, Джидинская, Селенгинская, Черёмушки, Судоремонтная).Фото: ulan-ude-info.ru