Алексей Цыденов попросил рассмотреть возможность создания морского курорта в Бурятии

Будущее морских курортов в России обсудили на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в расширенном составе под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с инициативой о включении в список морских курорты на озере Байкал, сообщили в правительстве Бурятии.Согласно поручению президента Владимира Путина к 2030 году на территории России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год.«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, из них 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах создать не менее 44 тыс новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», - подчеркнул зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.Зампред правительства отметил, что предполагается создание курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также реализация инвестпроектов на озере Байкал. Запуск новых круглогодичных морских курортов будет способствовать достижению ключевых показателей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами и с наличием инвесторов. Среди других критериев: уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять до 30 тыс квадратных километров, а протяженность прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.Наряду с такими курортами как Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым («Золотые Пески России» и «Саки»), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район) предполагается создание курорта на Байкале. Здесь уже действует режим особой экономической зоны (ОЭЗ), предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь около 50 млрд частных инвестиций.«На территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» на сегодня зарегистрировано шесть резидентов с общим объемом инвестиций 38,6 млрд рублей. Помимо проектов, расположенных на территории ОЭЗ, реализуется проект по развитию курорта «Горячинск» в рамках ТОР «Бурятия» стоимостью 1,6 млрд рублей с резидентом ООО «Курорты Бурятии». Учитывая количество заинтересованных инвесторов в реализации проектов на Байкале, просим рассмотреть возможность создания морского курорта в Бурятии», - отметил Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru